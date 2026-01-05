Pedro Henrique Fanzeres Lomba, filho do criminoso Pedro Dom - Divulgação

05/01/2026

Rio - A Justiça do Rio determinou a soltura de Pedro Henrique Fanzeres Lomba , filho do criminoso Pedro Dom. Investigado por atuar como gerente do tráfico de drogas em um município da Região Serrana, ele passou a cumprir medidas cautelares, entre elas o comparecimento mensal em juízo para monitoramento.

A liberação aconteceu no último dia 19 de dezembro, um mês após a prisão em Nova Friburgo. Na ocasião, Pedro Henrique confessou a policiais da 151ª DP (Nova Friburgo) que exercia a função de gerente do tráfico na comunidade Village, no município. O filho de Pedro Dom também indicou aos agentes o local onde o material ilícito estava enterrado.

Quem foi Pedro Dom

Pedro Dom se tornou um dos assaltantes mais procurados do estado nos anos 2000, responsável por uma série de invasões e roubos em apartamentos na Ilha do Governador, Barra da Tijuca, Recreio e bairros da Zona Sul.

Ele morreu em 2005, após ser baleado durante uma operação policial que o perseguiu desde a saída do Túnel Rebouças até a Rua Alexandre Ferreira, na Lagoa. Dom foi atingido por cinco disparos, um deles, de fuzil, na região do tórax, que foi a causa de sua morte.