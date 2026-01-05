Pagamento do IPVA é feito para a Secretaria de Estado de Fazenda - Torsten Dettlaff/Pexels

Publicado 05/01/2026 21:22 | Atualizado 05/01/2026 21:23

Rio - O Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ) do IPVA 2026 será liberado na quinta-feira (8). O documento que permite o pagamento do imposto poderá ser encontrado por meio do site , onde também estão outras informações sobre o tributo.

Ao acessar a plataforma, o contribuinte deverá informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O documento pode ser quitado via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, em instituições parceiras da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), como Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB.

Nesta segunda-feira (5), o Detran RJ alertou sobre possíveis fraudes , informando que não envia notificação de multas aos usuários por e-mail ou SMS. Os comunicados de infração são enviadas apenas por carta registrada para o endereço do usuário cadastrado no departamento.

O órgão esclarece que seu site é o único canal oficial para informações aos usuários. Páginas com endereços parecidos são encontrados em buscas na internet, mas são falsos e direcionam o cidadão para o pagamento de boletos falsos. Para pagar multas ou taxas de licenciamento e de outros serviços oferecidos pelo Detran, o caminho correto é acessar o site do Bradesco, nas abas Produtos e serviços, Serviços e, depois, Pagamentos e Tributos.

O pagamento do IPVA é feito para a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ); não para o Detran RJ. Desconfie de cobranças do imposto que fazem menções ao departamento. A Sefaz também alerta os proprietários de veículos contra golpes no pagamento do IPVA.

A Secretaria esclarece que não envia documentos de pagamento ou faz contato por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. A recomendação é digitar o endereço do hotsite diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas.

Em 2026, o IPVA vai incidir sobre cerca de 3,3 milhões de veículos. Ao emitir o DARJ, vale conferir se o CNPJ 42.498.675/0001-52 e o nome do favorecido "SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ" estão presentes no documento, evitando assim os golpes. Os vencimentos do IPVA 2026 começam a partir de 21 de janeiro e são divididos de acordo com o final da placa de cada veículo. O imposto poderá ser pago em cota única, com 3% de desconto, ou em até três parcelas, sem redução no valor.