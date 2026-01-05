Pagamento do IPVA é de responsabilidade da Secretaria de Fazenda - Divulgação

Publicado 05/01/2026 13:56

O Detran RJ alertou, nesta segunda-feira (5), que não envia notificação de multas aos usuários por e-mail ou SMS. Qualquer tentativa de comunicação eletrônica sobre infração de trânsito ou suspensão da CNH é golpe e poderá direcionar os cidadãos para o pagamento indevido de débitos. As notificações de infração são enviadas apenas por carta registrada, para o endereço do usuário cadastrado no departamento.

O órgão esclarece que seu site é o único canal oficial para informações aos usuários. Páginas com endereços parecidos são encontrados em buscas na internet, mas são falsos e direcionam o cidadão para o pagamento de boletos falsos. Para pagar multas ou taxas de licenciamento e de outros serviços oferecidos pelo Detran, o caminho correto é acessar o site do Bradesco , nas abas Produtos e serviços, Serviços e, depois, Pagamentos e Tributos.