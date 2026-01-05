Tiroteio nas proximidades da estação Barros Filho interrompeu a circulação de trens da Central do Brasil para Belford Roxo - Reprodução / TV Globo

Tiroteio nas proximidades da estação Barros Filho interrompeu a circulação de trens da Central do Brasil para Belford Roxo Reprodução / TV Globo

Publicado 05/01/2026 08:08

Rio - As partidas de trens da Central do Brasil com destino a Belford Roxo foram temporariamente suspensas na manhã desta segunda-feira (5), por causa de um tiroteio que atingiu a rede aérea nas proximidades da estação Barros Filho, na Zona Norte.

A circulação de trens no trecho já foi retomada, mas os passageiros precisam desembarcar na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até o destino final.

Segundo a SuperVia, a medida é necessária para que os técnicos realizem a manutenção emergencial da rede aérea atingida. A concessionária informou ainda que o trabalho não foi concluído devido a novas ocorrências de tiros na região.



As polícias Civil e Militar ainda não se manifestaram sobre o caso.