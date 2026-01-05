Bombeiros seguem atuando no trabalho de rescaldo no Shopping Tijuca - Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 05/01/2026 06:49

Rio - O Corpo de Bombeiros continua, na manhã desta segunda-feira (5), com o trabalho de rescaldo no Shopping Tijuca, na Zona Norte, após o incêndio que deixou dois mortos na última sexta-feira (2). As equipes atuam há mais de 60 horas no combate aos focos ainda ativos das chamas.

Segundo o Centro de Operações Rio, um trecho da Avenida Maracanã, altura da Rua Barão de Mesquita, e a Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, seguem interditados.



A Defesa Civil Municipal aguarda o término dos serviços para realizar uma vistoria técnica nas lojas. No local, equipes da Suprefeitura da Grande Tijuca também acompanham o caso.





Neste domingo (4), os bombeiros chegaram a quebrar uma parte do muro do shopping, nas proximidades da entrada principal, na Avenida Maracanã, para resfriar o local, ampliar a ventilação e facilitar a saída da fumaça.



Em nota, a administração do shopping informou que, até o momento, não há atualização sobre o prazo para encerramento dessas atividades,

"É um trabalho intenso que o Corpo de Bombeiros está realizando, como o fogo foi no subsolo, é de difícil acesso, pouca exaustão. A gente está aguardando a finalização do rescaldo para a liberação da entrada da Defesa Civil, para avaliar se teve algum dano estrutural. O fogo está controlado, já fizeram um resfriamento da área inteira e iniciaram o rescaldo para poder de fato garantir que a área já está livre de risco", frisou o subprefeito Higor Gomes.Neste domingo (4), os bombeiros chegaram a quebrar uma parte do muro do shopping, nas proximidades da entrada principal, na Avenida Maracanã, para resfriar o local, ampliar a ventilação e facilitar a saída da fumaça.Em nota, a administração do shopping informou que, até o momento, não há atualização sobre o prazo para encerramento dessas atividades, nem a previsão para a reabertura do estabelecimento.

"A retomada das operações ocorrerá somente após a conclusão de todos os procedimentos de perícia e vistoria pelos órgãos competentes. É um trabalho árduo e minucioso, com o objetivo de garantir a segurança total para o retorno das operações. As causas do incêndio no mezanino da loja Bell’Art, que funcionava no subsolo, serão conhecidas após a investigação policial e o shopping permanece à inteira disposição das autoridades para colaborar", disse em comunicado.



O caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, a perícia já foi realizada no local e os peritos analisam as informações colhidas. Os agentes realizam outras diligências para apurar todas as circunstâncias do incêndio.

Funcionários mortos

O incêndio causou a morte do supervisor de brigada Anderson Aguiar do Prado, de 43 anos, e da brigadista Emellyn Silva Aguiar Menezes. Ambos foram enterrados na tarde de domingo (4).

Henrique Araújo, amigo do bombeiro civil, contou que Anderson morreu devido à inalação de fumaça do fogo que tomou conta de uma loja, no subsolo do shopping, na última sexta-feira (2). De acordo com Henrique, a vítima era uma pessoa que sempre procurava ajudar os outros. E isso aconteceu até o final da sua vida.

Segundo a direção do shopping, a prioridade tem sido, desde o primeiro momento, dar assistência às famílias das vítimas e apoiar os colaboradores envolvidos. "Eles são heróis e, junto ao time, foram fundamentais para que muitas vidas fossem preservadas", destacou.

As chamas deixaram outras três pessoas feridas. Uma delas deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocorreu a transferência para uma unidade particular. Uma mulher, de 23 anos, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca e já recebeu alta. Uma terceira vítima recebeu atendimento no local do incêndio.