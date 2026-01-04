Henrique Alves, amigo de Anderson, valorizou ação da vítima em ajudar ao próximo - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 04/01/2026 15:18 | Atualizado 06/01/2026 07:31

Rio - Anderson Aguiar do Prado, de 43 anos, supervisor de brigadistas morto no incêndio do Shopping Tijuca, foi sepultado em cerimônia marcada por forte comoção, na tarde deste domingo (4), no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, na Zona Oeste. Emocionados, amigos e familiares lamentaram o ocorrido.

Henrique Araújo, amigo do bombeiro civil, contou que Anderson morreu devido à inalação de fumaça do fogo que tomou conta de uma loja, no subsolo do shopping, na última sexta-feira (2). De acordo com Henrique, a vítima era uma pessoa que sempre procurava ajudar os outros. E isso aconteceu até o final da sua vida.

"Anderson era uma pessoa ímpar, sempre disposto a ajudar de forma pessoal, espiritual e profissional. Ele igualava tudo nesses três pontos por ser uma pessoa cristã e de índole incomparável. Tanto é que morreu por ajudar o próximo. É o que ele pregava. Como cristão, eu te digo que sinto um vazio. Sei onde ele está neste momento, ao lado de Deus, porque buscou isso", disse.

A administração do Shopping Tijuca enviou uma coroa de flores para a cerimônia, bem como fizeram o Shopping Grande Rio, Carioca Shopping, Bangu Shopping, Norte Shopping, Caxias Shopping e Passeio Shopping. Bombeiros também estiveram presentes e definiram Anderson como um herói.

"O Sindicato manifesta seu mais profundo pesar pelas irreparáveis perdas. Nossos colegas partiram de forma heroica, cumprindo com coragem e abnegação a missão de salvar vidas. Anderson lutou bravamente até o último instante e Emellyn, com espírito altruísta, ajudou clientes e funcionários a se protegerem antes de ser vitimada pela tragédia", lembrou a instituição.

As chamas deixaram outras três pessoas feridas. Uma delas deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocorreu a transferência para uma unidade particular. Uma mulher, de 23 anos, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca e já recebeu alta. Uma terceira vítima recebeu atendimento no local do incêndio.

O caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, a perícia já foi realizada no local e os peritos analisam as informações colhidas. Os agentes realizam outras diligências para apurar todas as circunstâncias do incêndio.

Trabalho dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros segue trabalhando, na tarde deste domingo (4), no rescaldo e na eliminação de focos remanescentes do incêndio no Shopping Tijuca. De acordo com a corporação, são oito equipes, com quatro militares se revezando a cada 15 minutos, usando recursos técnicos adequados para estabilizar o local.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início em uma área de difícil acesso, o que provocou grande concentração de fumaça no interior do prédio e exigiu uma atuação técnica especializada das equipes.

"Desde o início da ocorrência, militares empregam equipamentos de proteção respiratória autônoma, além de sistemas de ventilação mecânica, fundamentais para a dispersão dos gases tóxicos e para a garantia da segurança operacional", explicou a instituição.

Neste domingo (4), os bombeiros quebraram uma parte do muro do shopping, nas proximidades da entrada principal, na Avenida Maracanã, para resfriar o local, ampliar a ventilação e facilitar a saída da fumaça.

O subprefeito da Grande Tijuca, Higor Gomes, orientou que os moradores do entorno do estabelecimento tomem cuidados com a inalação da fumaça.

"Estamos recebendo vários relatos de moradores do entorno do Shopping Tijuca falando da questão da fumaça. São muito importantes essas orientações: mantenham as janelas fechadas, bebam bastante água e, se possível, usem máscaras. Caso estejam sentindo alguma coisa, não deixem de procurar um hospital. Vocês precisam ter orientação médica. Essa fumaça é inevitável. O trabalho do Corpo de Bombeiros é tirar toda fumaça do interior do shopping para que possam garantir que não tenha nenhum foco de incêndio aqui", disse.

Diante das dificuldades de acesso por terra, a corporação precisou de estratégias alternativas para avançar no combate, como a utilização de um helicóptero para desembarque na cobertura do prédio, neste sábado (3). A tática incluiu a abertura de portas de emergência e a ventilação forçada do ambiente, com progressão das equipes de cima para baixo.

Mais de 7 mil pessoas estavam no Shopping Tijuca , na Zona Norte, no momento em que o incêndio atingiu uma loja de artigos de decoração, localizada no subsolo da unidade. O fato gerou correria de clientes e dos funcionários.

Na noite deste sábado (3), a assessoria do estabelecimento comercial divulgou um novo comunicado sobre o incidente. O texto, de assinatura da superintendente Adriana Santilhana, afirma que todos os protocolos de emergência, inclusive com acionamento de alarme, foram realizados para evacuação das pessoas.

"Reforço que a retirada dos visitantes, lojistas e das equipes foi executada de forma correta e eficaz. A nossa brigada atuou de forma extremamente rápida, conseguindo esvaziar a loja e o andar onde ela se encontrava em poucos minutos. Os bombeiros também foram acionados e permanecem até o momento - incansáveis", disse a nota.

O Shopping também lamentou a morte dos dois funcionários da brigada: "Dedicamos a nossa atenção e o nosso cuidado, especialmente no apoio às suas famílias, ao mesmo tempo em que avançaremos na apuração rigorosa do que ocorreu, para dar uma resposta clara, responsável e transparente tanto às famílias quanto à sociedade. Essas vítimas estavam engajadas na operação e permaneceram no local atuando diretamente no combate ao fogo, após a evacuação da loja e do shopping, de mais de 7 mil pessoas".

A direção garantiu que segue dando suporte ao Corpo de Bombeiros, trazendo equipamentos adicionais de ventilação e exaustão de fumaça, com apoio de shoppings da região, além de disponibilizar máquinas para auxiliar a intervenção na parede externa do prédio, permitindo que os militares concluam o trabalho.



"Seguiremos também colaborando integralmente com as autoridades competentes, apoiando as investigações e as análises sobre as causas e consequências deste grave incidente. Em paralelo, estamos oferecendo total apoio aos nossos demais colaboradores que receberam assistência em unidades de saúde, garantindo todo o cuidado e respeito necessários neste momento tão difícil. É importante apenas deixar claro que tivemos êxito em evacuar o shopping, mas isso não ameniza a dor da perda dos nossos dois queridos colaboradores", finalizou o posicionamento.