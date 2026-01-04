Henrique Araújo, amigo do bombeiro civil, contou que Anderson morreu devido à inalação de fumaça do fogo que tomou conta de uma loja, no subsolo do shopping, na última sexta-feira (2). De acordo com Henrique, a vítima era uma pessoa que sempre procurava ajudar os outros. E isso aconteceu até o final da sua vida.
"Anderson era uma pessoa ímpar, sempre disposto a ajudar de forma pessoal, espiritual e profissional. Ele igualava tudo nesses três pontos por ser uma pessoa cristã e de índole incomparável. Tanto é que morreu por ajudar o próximo. É o que ele pregava. Como cristão, eu te digo que sinto um vazio. Sei onde ele está neste momento, ao lado de Deus, porque buscou isso", disse.
A administração do Shopping Tijuca enviou uma coroa de flores para a cerimônia, bem como fizeram o Shopping Grande Rio, Carioca Shopping, Bangu Shopping, Norte Shopping, Caxias Shopping e Passeio Shopping. Bombeiros também estiveram presentes e definiram Anderson como um herói.
"O Sindicato manifesta seu mais profundo pesar pelas irreparáveis perdas. Nossos colegas partiram de forma heroica, cumprindo com coragem e abnegação a missão de salvar vidas. Anderson lutou bravamente até o último instante e Emellyn, com espírito altruísta, ajudou clientes e funcionários a se protegerem antes de ser vitimada pela tragédia", lembrou a instituição.
As chamas deixaram outras três pessoas feridas. Uma delas deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocorreu a transferência para uma unidade particular. Uma mulher, de 23 anos, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca e já recebeu alta. Uma terceira vítima recebeu atendimento no local do incêndio.
O caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, a perícia já foi realizada no local e os peritos analisam as informações colhidas. Os agentes realizam outras diligências para apurar todas as circunstâncias do incêndio.
Trabalho dos bombeiros
O Corpo de Bombeiros segue trabalhando, na tarde deste domingo (4), no rescaldo e na eliminação de focos remanescentes do incêndio no Shopping Tijuca. De acordo com a corporação, são oito equipes, com quatro militares se revezando a cada 15 minutos, usando recursos técnicos adequados para estabilizar o local.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início em uma área de difícil acesso, o que provocou grande concentração de fumaça no interior do prédio e exigiu uma atuação técnica especializada das equipes.
"Desde o início da ocorrência, militares empregam equipamentos de proteção respiratória autônoma, além de sistemas de ventilação mecânica, fundamentais para a dispersão dos gases tóxicos e para a garantia da segurança operacional", explicou a instituição.
Neste domingo (4), os bombeiros quebraram uma parte do muro do shopping, nas proximidades da entrada principal, na Avenida Maracanã, para resfriar o local, ampliar a ventilação e facilitar a saída da fumaça.
O subprefeito da Grande Tijuca, Higor Gomes, orientou que os moradores do entorno do estabelecimento tomem cuidados com a inalação da fumaça.
"Estamos recebendo vários relatos de moradores do entorno do Shopping Tijuca falando da questão da fumaça. São muito importantes essas orientações: mantenham as janelas fechadas, bebam bastante água e, se possível, usem máscaras. Caso estejam sentindo alguma coisa, não deixem de procurar um hospital. Vocês precisam ter orientação médica. Essa fumaça é inevitável. O trabalho do Corpo de Bombeiros é tirar toda fumaça do interior do shopping para que possam garantir que não tenha nenhum foco de incêndio aqui", disse.
Na noite deste sábado (3), a assessoria do estabelecimento comercial divulgou um novo comunicado sobre o incidente. O texto, de assinatura da superintendente Adriana Santilhana, afirma que todos os protocolos de emergência, inclusive com acionamento de alarme, foram realizados para evacuação das pessoas.
"Reforço que a retirada dos visitantes, lojistas e das equipes foi executada de forma correta e eficaz. A nossa brigada atuou de forma extremamente rápida, conseguindo esvaziar a loja e o andar onde ela se encontrava em poucos minutos. Os bombeiros também foram acionados e permanecem até o momento - incansáveis", disse a nota.
O Shopping também lamentou a morte dos dois funcionários da brigada: "Dedicamos a nossa atenção e o nosso cuidado, especialmente no apoio às suas famílias, ao mesmo tempo em que avançaremos na apuração rigorosa do que ocorreu, para dar uma resposta clara, responsável e transparente tanto às famílias quanto à sociedade. Essas vítimas estavam engajadas na operação e permaneceram no local atuando diretamente no combate ao fogo, após a evacuação da loja e do shopping, de mais de 7 mil pessoas".
A direção garantiu que segue dando suporte ao Corpo de Bombeiros, trazendo equipamentos adicionais de ventilação e exaustão de fumaça, com apoio de shoppings da região, além de disponibilizar máquinas para auxiliar a intervenção na parede externa do prédio, permitindo que os militares concluam o trabalho.
"Seguiremos também colaborando integralmente com as autoridades competentes, apoiando as investigações e as análises sobre as causas e consequências deste grave incidente. Em paralelo, estamos oferecendo total apoio aos nossos demais colaboradores que receberam assistência em unidades de saúde, garantindo todo o cuidado e respeito necessários neste momento tão difícil. É importante apenas deixar claro que tivemos êxito em evacuar o shopping, mas isso não ameniza a dor da perda dos nossos dois queridos colaboradores", finalizou o posicionamento.
