Publicado 06/01/2026 06:22

Rio - Um ônibus da linha 306 (Praça Seca x Castelo) pegou fogo no Viaduto dos Marinheiros, no Centro, na manhã desta terça-feira (6). A via de acesso da Avenida Presidente Vargas para a Praça da Bandeira chegou a ser completamente interditada por cerca de uma hora. Apesar do susto, não houve feridos.

Segundo o Centro de Operações, o desvio aconteceu pela pista lateral da Avenida Francisco Bicalho. Como rota alternativa, motoristas optaram pela Rua Frei Caneca, Largo do Estácio, Rua João Paulo I e Avenida Paulo de Frontin.

Pouco antes das 8h, a via foi totalmente liberada ao tráfego de veículos após limpeza da Comlurb. O trânsito intenso segue intenso, mas sem retenções.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate as chamas e no rescaldo. Ainda no início da manhã, grandes nuvens de fumaça podiam ser vistas de diversos pontos da cidade. Após o fogo ser controlado, o coletivo ficou completamente destruído.

Ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, o condutor explicou que desembarcou os passageiros ao notar um foco de incêndio no motor.

De acordo com o Rio Ônibus, o veículo sofreu uma pane elétrica e será periciado para entender a origem do problema.