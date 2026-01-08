O animal chamou a atenção de banhistas e frequentadores da regiãoReprodução

Rio - Um jacaré foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros após ser avistado na faixa de areia da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.
Veja o vídeo: 

O caso aconteceu na terça-feira (6) e chamou atenção de banhistas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados e realizaram o resgate utilizando cordas e técnicas específicas de contenção, garantindo a segurança das pessoas e do próprio animal.

Após o resgate, o jacaré foi retirado do local e devolvido ao seu habitat natural, conforme os protocolos ambientais.