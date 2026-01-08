O animal chamou a atenção de banhistas e frequentadores da regiãoReprodução
Jacaré é capturado pelo Corpo de Bombeiros na Praia da Macumba, Zona Sudoeste do Rio— Jornal O Dia (@jornalodia) January 8, 2026
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/FnxYJR4THf
O caso aconteceu na terça-feira (6) e chamou atenção de banhistas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados e realizaram o resgate utilizando cordas e técnicas específicas de contenção, garantindo a segurança das pessoas e do próprio animal.
Após o resgate, o jacaré foi retirado do local e devolvido ao seu habitat natural, conforme os protocolos ambientais.
