Mulher foi atropelada por um caminhão na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), próximo do bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo - Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/01/2026 12:35

Rio - Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), próximo do bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na madrugada desta sexta-feira (9).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes foram acionados por volta das 3h para o Km 310 da BR-101. Procurada pela reportagem, o Corpo de Bombeiros ainda não se manifestou sobre o caso.



A concessionária Arteris Fluminense informou que a pista chegou a ser interditada no momento da ocorrência e foi liberada às 5h55.