Os baleados foram encaminhados ao Hospital Salgado Filho, no MéierRenan Areias / Agência O Dia
Dois homens são baleados em Cascadura
Informações iniciais apontam que as vítimas teriam sofrido uma tentativa de roubo
Líder do tráfico de drogas na Bahia é preso em operação no Rio
Diego Silva dos Santos, conhecido como 'Cangaço', era alvo de três mandados de prisão por homicídio
Idosa é encontrada morta dentro de cova rasa no Cemitério de Irajá
Delegacia de Homicídios da Capital investiga as circunstâncias da morte de Maria Zilá Barros Mello, de 68 anos
Mulher morre baleada após policial civil entrar por engano em comunidade na Zona Norte
Criminosos atiraram contra o agente e um dos disparos atingiu a vítima, que estava em um carro de aplicativo
Hemorio convoca população para doar sangue e repor estoque em queda
Unidade abastece as principais emergências do estado e teve redução de 42% na coleta
Viaturas com câmeras para reconhecimento facial começam a circular na orla da Zona Sul
Além de identificar foragidos, o equipamento ainda permite a leitura de placas para reconhecer veículos furtados ou roubados
