Os baleados foram encaminhados ao Hospital Salgado Filho, no Méier - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 09/01/2026 19:26

Rio - Dois homens foram baleados em Cascadura, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (9). Informações iniciais apontam que as vítimas teriam sofrido uma tentativa de roubo na Rua Caetano da Silva.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 3º BPM (Méier) verificaram a entrada de dois homens baleados no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Um dos feridos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas os agentes da corporação não encontraram uma segunda vítima no local do crime. A PM, no entanto, confirma que a dupla foi baleada na mesma ocorrência.