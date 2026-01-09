Viatura com câmeras posicionada na orla de Ipanema - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 09/01/2026 15:37

Rio - A Polícia Militar distribuiu 33 viaturas equipadas com kits de câmeras para patrulhamento na orla da Zona Sul. Os veículos, que passaram a circular após a virada de ano, são capazes de realizar reconhecimento facial e leitura automática de placas.

As viaturas foram entregues ao 19º BPM (Copacabana). Os novos automóveis possibilitam a identificação de veículos furtados ou roubados e a localização de criminosos com mandados de prisão em aberto. As câmeras são conectadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), permitindo que os alertas sejam acompanhados simultaneamente pelas equipes em campo e pelas salas de monitoramento.

As informações são exibidas em telas instaladas nas viaturas, além do acompanhamento em tempo real pelo centro de controle. Durante o réveillon de Copacabana, a corporação montou um esquema de policiamento com 300 novas viaturas do mesmo modelo das que estão atualmente em uso nos bairros de Copacabana e do Leme. Os demais foram distribuídos para outras unidades operacionais da corporação.