Imóvel desabou após explosão no Morro do SalgueiroReprodução/Subprefeitura da Grande Tijuca

Publicado 09/01/2026 19:34

Rio - Aloísio da Silva, morador da casa que desabou após uma explosão de gás no Morro do Salgueiro , na Zona Norte do Rio, morreu nesta sexta-feira (9). Ele estava internado no Hospital Federal do Andaraí desde a noite de quarta-feira (7), quando aconteceu o acidente.

Também nesta sexta-feira, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva) iniciou a demolição parcial do imóvel localizado na Rua Junquilhos. Segundo a pasta, o serviço está em andamento, com previsão de conclusão na segunda-feira (12).

Conforme apurado pelo DIA, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) está prestando atendimento à família que morava no imóvel, oferecendo suporte social. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Aloísio.



