Imóvel desabou após explosão no Morro do Salgueiro - Reprodução/Subprefeitura da Grande Tijuca

Publicado 08/01/2026 08:39

Rio - Um homem ficou ferido no desabamento de uma casa, no Morro do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O desmoronamento aconteceu na noite desta quarta-feira (7), após a explosão de um botijão de gás no imóvel. Aloísio da Silva foi socorrido por vizinhos e permanece internado nesta quinta-feira (8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Tijuca foi acionado às 20h40 para a ocorrência na Rua Junquilhos, mas o homem ferido já havia sido socorrido. O subprefeito da Grande Tijuca, Higor Gomes, também esteve no local e afirmou que o morador da casa estava recebendo cuidados no Hospital Federal do Andaraí. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o quadro de saúde de Aloísio é grave.

Técnicos da Defesa Civil Municipal verificaram que a explosão do botijão de gás provocou o desabamento parcial do imóvel, na Rua Pedro Rosa, que acabou interditado. A Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) e a Comlurb realizaram a demolição do que restou da estrutura e retirada do entulho, e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) presta assistência à família que morava no local.