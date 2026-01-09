Maria de Fátima da Silva Silva foi assassinada nesta quinta-feira (8) - Arquivo Pessoal

Rio - Uma mulher foi assassinada a facadas, na noite desta quinta-feira (8), em Santíssimo, na Zona Oeste. O autor, preso em flagrante, seria o filho da vítima.

O caso aconteceu na Rua Orquídea. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) localizaram Maria de Fátima da Silva já sem vida. Uma faca foi apreendida no local e a área isolada para perícia.

A PM informou que conduziu o assassino para a DHC, onde os policiais o autuaram em flagrante pelo crime de feminicídio. Ao DIA, uma familiar destacou que o homem, que morava com a mãe, esteve internado por problemas psicológicos há pouco tempo.

"Ela sempre foi uma mãe maravilhosa, sempre cuidou dele com amor e carinho. Uma pessoa maravilhosa. Um exemplo de mulher. Muito amada por todos, sendo da família e vizinhos. Ele tem esquizofrenia, estava em crise no momento", revelou a parente.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas já foram ouvidas e diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Ainda não há informações sobre o enterro de Maria.