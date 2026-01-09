Movimentação na praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (9) - Érica martin/Agência O Dia

Publicado 09/01/2026 21:15 | Atualizado 09/01/2026 21:29

Rio - O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta sexta-feira (9) traz 18 praias recomendadas para banho nas zonas sul e oeste do Rio para o fim de semana que promete ser de muito calor.





Estão impróprias as praias de Barra de Guaratiba, Arpoador, Botafogo e Glória.



Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Flechas (exceto em frente à Rua Icaraí n°163), Icaraí (exceto à esquerda da Pedra de Itapuca, em frente à Praça Getúlio Vargas e a Rua Mariz e Barros), Eva, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.



Está desaconselhado o banho nas praias de Gragoatá, Boa Viagem, São Francisco, Charitas, Jurujuba e Adão.



O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do instituto.

Previsão para o fim de semana

No sábado (10), o calor deve aumentar com máxima de 38ºC e mínima de 19ºC. Não há chances de chuva, e o céu deve permanecer aberto, com poucas nuvens. Porém, os ventos estarão moderados a fortes.

Fechando o fim de semana, no domingo (11), as temperaturas sobem ainda mais, podendo chegar a 39ºC, com mínima de 20ºC.