Calor extremo levou cariocas e turistas à Praia do Leblon - Fred Vidal / Agência O Dia

Calor extremo levou cariocas e turistas à Praia do LeblonFred Vidal / Agência O Dia

Publicado 09/01/2026 10:05

Rio – Após alguns dias com temperaturas mais amenas e céu nublado, os cariocas devem se preparar para um fim de semana de sol e calor, sem previsão de chuva. Nesta sexta-feira (9), a cidade do Rio de Janeiro entrou no nível 2 do Protocolo de Calor às 9h45.

O estágio é acionado quando há previsão ou registro de Índices de Calor (IC) acima de 36°C por um ou dois dias consecutivos, por pelo menos quatro horas.



Segundo o Alerta Rio, nesta sexta-feira (9), o céu deve ficar claro, praticamente sem nuvens. Não há indicativos de chuva, e as temperaturas variam entre 21°C e 37°C.

No sábado (10), o calor deve aumentar com máxima de 38ºC e mínima de 19ºC. Não há chances de chuva, e o céu deve permanecer aberto, com poucas nuvens. Porém, os ventos estarão moderados a fortes.

Fechando o fim de semana, no domingo (11), as temperaturas sobem ainda mais, podendo chegar a 39ºC, com mínima de 20ºC. Assim como nos dias anteriores, não há previsão de chuva, e o céu ficará claro a parcialmente nublado. Os ventos continuam moderados a forte.

Para se proteger do calor intenso do verão no Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) recomenda manter a hidratação constante, além de incluir frutas, sucos naturais e água de coco na rotina. Bebidas alcoólicas e refrigerantes devem ser consumidos com moderação, por contribuírem para a desidratação.

Outro ponto importante é o uso de protetor solar, com fator de proteção adequado, além de chapéus, óculos escuros e roupas leves que ajudam a evitar queimaduras no corpo.

A recomendação é evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior incidência de raios ultravioletas, entre 10h e 16h.