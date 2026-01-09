Maria Zilá Barros, de 68 anos - Reprodução/Redes sociais

Maria Zilá Barros, de 68 anosReprodução/Redes sociais

Publicado 09/01/2026 17:06

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Maria Zilá Barros Mello, de 68 anos. A idosa foi encontrada em uma cova rasa no Cemitério de Irajá, na Zona Norte, por funcionários da Concessionária Rio Pax, no último dia 30. Eles acionaram o Samu ao perceberem a situação. A morte foi constatada no local.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no cemitério e busca identificar a causa da morte, já que o laudo inicial foi inconclusivo. A vítima tinha um ferimento na cabeça. Nenhuma hipótese foi descartada até o momento pelos investigadores.

De acordo com familiares, Maria Zilá tinha problemas psicológicos e fazia uso de medicamento controlado. A idosa saiu de casa para passear com a cadela de estimação, que permaneceu ao seu lado mesmo após sua morte dentro do cemitério.