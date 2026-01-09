Veículo roubado levava duas mulheres, uma criança e cachorro - Reprodução/Redes Sociais

Veículo roubado levava duas mulheres, uma criança e cachorroReprodução/Redes Sociais

Publicado 09/01/2026 10:46

Rio - Uma família teve o veículo roubado por criminosos, na noite desta quinta-feira (8), quando passava pela Transolímpica, na altura da Taquara, Zona Sudoeste do Rio. De acordo com relatos, o caso aconteceu durante uma fuga de bandidos, após um ataque em uma comunidade da região, onde um grupo trocou tiros com policiais militares.

Em imagens divulgadas por uma página nas redes sociais, é possível ver os criminosos invadindo um carro branco, de onde descem duas mulheres e uma criança. Antes que os assaltantes saiam do local, uma das vítimas abre a porta traseira e tira um cachorro de dentro do automóvel. Em seguida, um dos bandidos entra no banco de trás e eles fogem, deixando a família à pé na via. Confira abaixo. Não há informações sobre feridos.

De acordo com moradores, traficantes tentaram invadir a comunidade do 700, na Rua Ipadu, e trocaram tiros com milicianos que controlam a área. Confira abaixo. Segundo a Polícia Militar, o 18º BPM (Jacarepaguá) recebeu informações de criminosos entrando na região e iniciando um confronto. As equipes foram ao local e, durante as buscas, encontraram bandidos armados em uma área de mata, na altura do pedágio da Transolímpica, na Estrada do Rio Grande.

Ipadu 700, Taquara, JPA

A guerra estourou na comunidade do 700, na rua Ipadu, na Taquara. pic.twitter.com/m7hJjH7JRf — Milícia RJ News (@RjMilicia) January 9, 2026

Com a aproximação das equipes, os bandidos atacaram os PMs e houve confronto. Após o tiroteio, os agentes localizaram um suspeito ferido, ainda não identificado, que precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara. Até o momento, não há informações sobre o quadro de saúde do homem. Com ele, havia um fuzil e dois carregadores.