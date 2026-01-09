Ossadas foram encontradas em cemitério clandestino em Rio das Pedras - Reprodução

Ossadas foram encontradas em cemitério clandestino em Rio das PedrasReprodução

Publicado 09/01/2026 10:05

Rio - A Polícia Civil encontrou um cemitério clandestino, na manhã desta sexta-feira (9), em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste. Até o momento, os policiais localizaram dois corpos.

A ação é realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), em conjunto com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). As equipes receberam informações de inteligência sobre covas em uma área de mata da região.

Durante as buscas, os policiais encontraram ossadas enroladas em panos dentro de um buraco. Ao menos, um corpo completo foi encontrado, contando com o crânio.

Os agentes seguem atuando no local.

Desaparecimento de mototaxista

A ação desta sexta tem relação com a investigação da DDPA sobre o desaparecimento do mototaxista Alan Pereira Martins de Lima, de 19 anos, ocorrida em outubro do ano passado.

O jovem, morador da Rocinha, na Zona Sul, desapareceu depois de ir à Rio das Pedras visitar a namorada. Segundo o apurado, ele estava em uma pizzaria, junto com amigos, quando um miliciano o abordou. Ao DIA, a delegada Ellen Souto, titular da DDPA, disse que Alan não tinha envolvimento com o crime organizado.

A especializada apura a hipótese da vítima, que é nascida e criada no bairro da Zona Sudoeste, ter sido executado e enterrado na localidade do Areal, onde as buscas ocorrem nesta sexta.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. A identificação será realizada pela arcada dentária ou pela antropologia forense.