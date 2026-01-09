Morador de rua foi preso em flagrante por esfaquear um cachorro em MagéReprodução / Redes sociais

Rio - Um homem em situação de rua foi preso em flagrante ao esfaquear o olho de um cachorro na noite desta quinta-feira (8), em Piabetá, Magé, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu na Avenida Santos Dumont, em frente ao Hospital Materno Hugo Braga. 
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Magé (Seop), o criminoso foi visto agredindo o animal e acabou detido pelos agentes. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi conduzido à 66ª DP (Magé).
O veterinário da Prefeitura de Magé Odilon Brasil foi chamado para resgatar o animal, que estava gravemente machucado. A O DIA, ele afirmou que o estado de saúde do cachorro já está melhor.
"Ontem quando resgatamos o cãozinho, ele estava com uma forte hemorragia na parte superior do olho direito, onde teve um corte profundo e por pouco não perdeu a visão. Nós conseguimos conter o sangramento e realizamos um procedimento cirúrgico para reverter a situação. O paciente ficou bem e já está se recuperando na internação", detalhou o doutor.
Cenário de maus tratos se repete em Magé
O caso de violência contra animais é o segundo registrado em menos de uma semana no município. No último sábado (3), Leandro Francisco Tuter matou um cachorro a tiros e tentou assassinar seu tutor. Ele foi preso nesta quinta-feira (8).
*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Iuri Corsini