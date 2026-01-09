Iata Anderson foi uma figura marcante do jornalismo esportivo brasileiro - Reprodução / TV Globo

Iata Anderson foi uma figura marcante do jornalismo esportivo brasileiroReprodução / TV Globo

Publicado 09/01/2026 11:02

Rio – O jornalista e radialista Iata Anderson morreu aos 81 anos nesta quinta-feira (8), no Hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte do Rio, devido a complicações de saúde. Ele estava internado há mais de uma semana.

Iata se destacou no jornalismo esportivo, com passagens pela Super Rádio Tupi, Rádio Globo e Tamoio, além da TV Manchete.

Ele também foi assessor de imprensa do Flamengo, diretor de Relações Públicas da Adidas Brasil, trabalhou no departamento de comunicação da Superintendência de Desportos do Estado do Rio (Suderj).

O locutor ficou conhecido como “Amigo do Rei”, após ter sido o único repórter a entrevistar Pelé na despedida do jogador dos gramados, no Maracanã, em 1974.

Em nota de pesar, a Associação de Cronistas Esportivos do Rio (Acerj) lamentou o falecimento e informou que o velório será nesta sexta-feira (9), das 13h às 16h, no Memorial do Carmo, no Caju. O sepultamento acontece em seguida, às 17h.