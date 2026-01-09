Unidade abastece as principais emergências do estado e teve redução de 42% na coletaDivulgação
Hemorio convoca população para doar sangue e repor estoque em queda
Unidade abastece as principais emergências do estado e teve redução de 42% na coleta
Hemorio convoca população para doar sangue e repor estoque em queda
Unidade abastece as principais emergências do estado e teve redução de 42% na coleta
Viaturas com câmeras para reconhecimento facial começam a circular na orla da Zona Sul
Além de identificar foragidos, o equipamento ainda permite a leitura de placas para reconhecer veículos furtados ou roubados
Atletas denunciam golpe em viagem para campeonato no Sul: 'Sonho jogado fora'
Após partida em São Paulo, o time foi avisado que o transporte não havia sido quitado; Dirigente teria arrecadado mais de R$ 50 mil
Homem em situação de rua é preso em flagrante por esfaquear cachorro em Magé
Caso de violência contra animais é o segundo na mesma semana no município; o cão quase perdeu a visão
Mulher morre após ser atropelada por caminhão na BR-101
Acidente aconteceu na altura de São Gonçalo
Mulher é assassinada a facadas em Santíssimo
Autor, preso em flagrante, seria o filho da vítima
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.