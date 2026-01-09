Unidade abastece as principais emergências do estado e teve redução de 42% na coleta - Divulgação

Publicado 09/01/2026 16:34

O Hemorio, principal hemocentro do estado, está com seu estoque de sangue baixo. A unidade, que é responsável por abastecer as principais emergências do estado do Rio de Janeiro, incluindo unidades estaduais, municipais e federais, apresentou uma queda de 42% na coleta de bolsas de sangue na primeira semana de 2026.

As doações são essenciais, uma vez que o Hemorio abastece mais de 100 unidades públicas em todo o estado. Essas unidades precisam do sangue para fazer cirurgias de grande porte ou de alto risco e transfusões, além de abastecer o próprio hospital da instituição que atende a pacientes com doenças hematológicas, anemia falciforme, hemofilia e leucemia.

"A unidade está em alerta devido à queda na doação de sangue. Precisamos arrecadar 300 bolsas de sangue por dia e, no último mês, chegamos a somente 174. Convocamos a população a comparecer à unidade para repor os estoques. Nos períodos de festas e férias escolares, as doações caem, mas precisamos da ajuda da população para reverter essa situação", alerta Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorio.

Requisitos para doação de sangue

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais (modelo disponível no site do Hemorio ). Não é necessário estar em jejum, apenas se deve evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, no Centro do Rio.