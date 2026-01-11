SES-RJ orienta sobre cuidados para evitar proliferação do mosquito da dengue

SES realiza trabalho de conscientização nos municípios fluminenses - Mauricio BAZILIO/ Divulgação/ SES-RJ

Publicado 11/01/2026 00:00

Medidas simples, como verificar se a caixa d'água está bem tampada ou cobrir bem cisternas e reservatórios de água, entre outras atitudes, podem evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e, assim, impedir uma nova epidemia de dengue no estado. Com esse intuito, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) destaca a importância dos cuidados, principalmente no período do ano em que há maior incidência de chuvas e mais calor, combinação perfeita para surgimento de focos do mosquito.

“É importante lembrar sempre que o mosquito se adapta ao ambiente domiciliar e que, por conta disso, precisamos ter os cuidados básicos para evitar que ele se reproduza. Desta forma, dedicar 10 minutos por semana, para procurar e eliminar os locais onde é frequente a sua presença, é de fundamental importância”, recomenda o subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde da SES-RJ, Mário Sérgio Ribeiro.

O subsecretário reafirma que no trabalho de conscientização realizado com os municípios fluminenses, a SES-RJ reforça a necessidade de a população estar sempre alerta e mobilizada para que não volte a se repetir o quadro do ano passado. Vale lembrar que em 2024, houve uma epidemia da doença e foram contabilizados 294.095 casos prováveis de dengue, 9.391 internações e 235 óbitos em todo o estado. Em 2025, foram detectados 29.659 casos prováveis, 1.239 internações e 25 óbitos confirmados. Os dados podem ser acessados no painel de arboviroses do Monitora RJ (monitorar.saude.rj.gov.br).

Entre as ações de conscientização, a SES-RJ promoveu em 8 de novembro o Dia D da campanha “Contra a Dengue Todo Dia” no estado. A atividade mobilizou técnicos que demonstraram as medidas de cuidados a serem tomadas para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Na ocasião, houve distribuição de materiais educativos para a população. Crianças e adultos puderam observar formas imaturas e visualizar as fases de evolução do mosquito por meio de microscópios. Na capital, a atividade ocorreu no Rio Imagem Centro e mostrou os cuidados a serem tomados antes das estações mais quentes, períodos propícios à maior reprodução do vetor.

O subsecretário destaca que o esforço da Pasta se estendeu aos municípios para que adotem ações permanentes de controle mecânico de criadouros, organizem atividades de mobilização das comunidades e monitorem a infestação do mosquito com a instalação de armadilhas ovitrampas.

A Secretaria mantém o monitoramento para avaliar o cenário e garantir a segurança da população em apoio aos 92 municípios, com alertas e orientações sobre a doença. No início de novembro, a Pasta reativou o Grupo de Trabalho de Controle das Arboviroses, que fará reuniões quinzenais para definir as ações de controle da dengue, chikungunya, febre do Oropouche e zika.

O comitê orientou uma nova rodada de capacitação para profissionais de saúde da rede estadual e dos municípios. Serão feitas ações em parceria com órgãos governamentais para mobilizar a população.

Confira as recomendações

A SES-RJ recomenda que em casa as pessoas fiquem atentas e façam inspeções rotineiras, verificando, por exemplo, se as lixeiras estão bem tampadas. É prudente limpar os ralos e mantê-los fechados, além de baixar as tampas dos vasos sanitários. A dica também é não deixar acumular água em pneus, garrafas, baldes e até mesmo recipientes pequenos, como as tampinhas das garrafas.

Para quem gosta de cultivar plantas em casa, colocar areia nos pratos que ficam embaixo do vaso é uma boa medida. Também é eficaz recolher e acondicionar o lixo do quintal, limpar as calhas dos telhados, além de cobrir piscinas sem uso e sem manutenção, se for o caso. Verifique também se a lona de cobertura está bem esticada para que poças não se formem.

Os amantes dos pets também precisam estar atentos: limpe e guarde sempre as vasilhas dos animais de estimação. Outra providência bem simples é não deixar acumular sujeira na bandeja externa da geladeira e limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado.

