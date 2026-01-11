Vazamento de água na Estrada da Pedra, em Guaratiba, Z. OesteDivulgação
‘Não cai água da torneira’: moradores relatam transtornos após rompimento de tubulação em Guaratiba
Rio + Saneamento diz que a queda de uma árvore na fiação elétrica atrasa reparo na tubulação
Nas férias, o desafio e deixar celular de lado e optar por programas ao ar livre
Pais tentam equilibrar o uso da telas com passeios a museus, cinema, e mais presença em casa
Reféns são libertados pela PM após confronto no Morro do Estado
Um criminoso morreu e outros quatro foram presos durante a ocorrência em Niterói
Vídeo flagra tentativa de assalto que terminou na morte de policial civil no Maracanã
Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre bandidos envolvidos no crime
Rio chega aos 40°C e alcança a maior temperatura do ano
A umidade relativa do ar pode variar entre 21% e 30% em alguns pontos do município, índices considerados muito baixos
Motorista embriagado atropela e mata criança no Fallet-Fogueteiro
Mãe da vítima também ficou ferida no acidente, ocorrido na madrugada deste domingo (11)
Shopping Tijuca libera entrada de lojistas para limpeza após incêndio
Administração do centro comercial se prepara para a reabertura nos próximos dias
