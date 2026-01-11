Vazamento de água na Estrada da Pedra, em Guaratiba, Z. Oeste - Divulgação

Rio – Após um grande vazamento ocorrido na Estrada da Pedra, em Guaratiba, Zona Oeste, neste sábado (10) , diversos moradores usaram as redes sociais para reclamarem dos transtornos causados pela interrupção de abastecimento de água na região. Bairros como Pedra de Guaratiba, Guaratiba, Barra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e Pingo D'água, foram afetados. O problema, segundo a Rio + Saneamento, foi causado por uma obra realizada pela Naturgy, que atingiu a tubulação responsável pelo fornecimento.

A O DIA, Katia Teodoro, moradora da Pedra de Guaratiba, comentou que a falta d’água já dura um dia. "Estamos sem água em toda a Rua Jece Valadão. Não cai água desde ontem à tarde e, até agora não religaram o sistema. Esperamos que volte o mais rápido possível".

Katia também relatou que a falta de abastecimento causa preocupação aos familiares, especialmente por causa da chegada de um bebê.



"Minha cunhada, que mora no mesmo quintal da família, acabou de ter uma filha, recém-nascida. Não cai água da torneira. Só temos uma caixa d'água em cada casa e já está praticamente acabando", concluiu.

Já para a consultora de maquiagem, Silvia Rosa, que reside na Ilha de Guaratiba há cinco anos, a falta de água não é novidade e que a compra de carro-pipa virou rotina.

"Pode ser verão ou inverno, sempre falta água aqui Ilha. A falta de água aqui na Avenida Gaspar de Lemos é constante e a grande maioria acabou fazendo poço em casa porque não aguentava mais comprar água caríssima dos carros-pipa para abastecer", relatou.

A Rio+Saneamento também informou neste domingo (11) que não foi possível iniciar o reparo da tubulação por conta da queda de uma árvore na fiação elétrica na região. Ainda segundo a empresa, a Light já foi acionada ao local e, após a remoção e a poda, as equipes iniciarão o conserto da rede de água.

"A concessionária orienta que os moradores façam uso consciente de água e evitem atividades de grande consumo, até que o serviço seja concluído e o abastecimento restabelecido", concluiu a nota oficial.

Procurada, a Naturgy confirmou que a obra realizada pela empresa atingiu a adutora acidentalmente e que o vazamento foi contido ainda no sábado (10). A Light informou que técnicos da empresa atuam no local.

