Recém-inaugurado Parque Piedade Arlindo Cruz recebeu visitantes em domingo de solÉrica Martin/Agência O Dia
Recomendações para períodos de baixa umidade: beba bastante água, evite exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h, use soro fisiológico nos olhos e no nariz, aplique protetor solar, não queime lixo ou vegetação e mantenha os ambientes arejados.
Na segunda-feira (12), o céu deve permanecer com poucas nuvens e não há expectativa de chuva. Os ventos serão predominantemente moderados, e as temperaturas seguem elevadas. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% durante a tarde.
Entre terça e quinta-feira (13 a 15), devido à atuação de áreas de instabilidade associadas ao calor, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. Os ventos devem permanecer moderados.
