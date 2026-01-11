Recém-inaugurado Parque Piedade Arlindo Cruz recebeu visitantes em domingo de sol - Érica Martin/Agência O Dia

Recém-inaugurado Parque Piedade Arlindo Cruz recebeu visitantes em domingo de solÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 11/01/2026 17:29

Rio - Os termômetros registraram a maior temperatura do ano na cidade do Rio neste domingo (11), às 14h25, chegando a 40 °C em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O calor extremo lotou as praias e os parques cariocas , mas também trouxe um alerta importante.

O Alerta Rio emitiu um aviso meteorológico válido das 14h deste domingo (11) até as 18h de segunda-feira (12). Durante o período, a umidade relativa do ar pode variar entre 21% e 30% em alguns pontos do município, índices considerados muito baixos.



Recomendações para períodos de baixa umidade: beba bastante água, evite exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h, use soro fisiológico nos olhos e no nariz, aplique protetor solar, não queime lixo ou vegetação e mantenha os ambientes arejados.

Previsão do tempo



Na segunda-feira (12), o céu deve permanecer com poucas nuvens e não há expectativa de chuva. Os ventos serão predominantemente moderados, e as temperaturas seguem elevadas. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% durante a tarde.



Entre terça e quinta-feira (13 a 15), devido à atuação de áreas de instabilidade associadas ao calor, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. Os ventos devem permanecer moderados.