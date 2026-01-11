Expansão da Estrada do Tingui pretende oferecer mais fluidez para quem circula por Campo Grande - Érica Martin/Agencia O Dia

Rio - A Estrada do Tingui, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, passou a contar com uma ligação direta com a Avenida Brasil. A expansão da via foi inaugurada neste domingo (11), com o objetivo de aumentar alternativas de acesso e saída e redistribuir o tráfego local. A expectativa é oferecer mais fluidez para quem circula pela região. O novo trecho integra o plano de mobilidade do bairro.

De acordo com a Prefeitura do Rio, a intervenção prolonga a Estrada do Tingui em 1,5 km até a Avenida Brasil e inclui a requalificação de 1,2 km do trecho existente da via, entre a Estrada Carvalho Ramos e a Rua Asa Branca, que está sendo realizada. A recuperação do pavimento, das calçadas e melhorias no sistema de drenagem, aumentando a capacidade de escoamento das águas da chuva, também fazem parte do projeto.

"Isso aqui faz parte de um grande plano de mobilidade de Campo Grande, cuja principal obra é o túnel , que já está quase pronto, ligando a Estrada da Posse à Caroba. Essa daqui é uma das mais importantes, porque Campo Grande é o maior bairro do país, cheio de sub-bairros, tem uma região toda aqui que para entrar tinha quase que cruzar Campo Grande inteiro. Agora, vem direto pela (Avenida) Brasil, então vai melhorar muito o acesso", afirmou o prefeito Eduardo Paes, que participou da inauguração.

Paes também esclareceu que a previsão inicial de que as obras fossem entregues em novembro de 2024, não se cumpriu porque houve falência da empreteira responsável e outra empresa contratada para assumir o projeto. O subsecretário municipal de Infraestrutura, Carlos Alberto dos Santos, afirmou que as obras pretendem não só trazer melhorias aos motoristas que circulam pela região, mas também para pedestres e ciclistas.

"A gente vêm investindo nos corredores de tráfego principais, criando novas opções, como é o anel viário, como é esse trecho novo da Estrada do Tingui, também. Então, a gente cria vias novas e os corredores existentes, a gente está melhorando. Por exemplo, a Estrada do Mendanha, a Estrada do Monteiro, a Guandú do Sapê, são todas vias internas que são corredores de tráfego importantes, que a gente entra fazendo melhorias, focando não só a mobilidade, mas também a acessibilidade de pedestres e ciclistas".

Ao todo, a intervenção soma 2,7 km de extensão e cerca de 33,7 mil m² de área para reforçar a rede viária local e distribuir de forma mais equilibrada a circulação em eixos de grande demanda da região, como as Estradas do Mendanha e do Pedregoso. A obra contempla a implantação de 779 metros de nova rede de drenagem, 6,9 mil m² de calçadas acessíveis, 20,9 mil m² de pavimentação e 2,7 km de estrutura cicloviária. Desse total, 1,5 km foi implantado como ciclofaixa no novo trecho, organizando a circulação e ampliando as condições de mobilidade para pedestres, ciclistas e motoristas.

Plano de Mobilidade Avança Campo Grande

Além da expansão da Estrada do Tingui, também fazem parte do Plano de Mobilidade Avança Campo Grande o mergulhão sob a Avenida Cesário de Melo, a revitalização da Estrada da Caroba e a implantação da nova alça da Estrada dos Sete Riachos, que já estão em funcionamento. Já o túnel sob o Morro Luís Bom está em fase final de obras, com a conclusão do viaduto de acesso pela Estrada da Posse como etapa final para a plena operação.



O plano segue com a requalificação das avenidas Cesário de Melo e Joaquim Magalhães; melhorias viárias na Estrada do Monteiro; a duplicação e alargamento da Estrada do Lameirão; a requalificação viária do Largo da Maçonaria; o binário da Estrada Rio–São Paulo com a Rua Vitor Alves; e a ligação viária que vai fazer a conexão da Estrada da Posse com a Avenida Brasil.



O conjunto de intervenções do plano de mobilidade de Campo Grande tem investimentos de mais de R$ 1 bilhão, com recursos do município e do Governo Federal. O projeto tem como foco a melhoria dos acessos às avenidas Brasil e Dom João VI, o ordenamento da circulação viária e o fortalecimento da infraestrutura urbana, para um crescimento mais organizado e funcional.



Controle de enchentes na Zona Oeste



Além das intervenções viárias em Campo Grande, a Prefeitura do Rio concluiu neste domingo a obra de controle de enchentes na comunidade do Batan, em Realengo, também na Zona Oeste. A intervenção realizada pela Fundação Rio-Águas amplia a capacidade de escoamento das águas pluviais e integra o conjunto de ações do município para o ordenamento da drenagem urbana da região.



A obra implantou 422 metros de nova rede de drenagem nas ruas Maragogipe, Abuara e São Dagoberto, pavimentou e requalificaou passeios. As intervenções dão continuidade a uma etapa concluída em 2023 e permitem que o sistema local passe a operar de forma integrada, melhorando as condições de circulação e o uso dos espaços públicos para os moradores.



As ações em Realengo fazem parte do PAC Realengo, que reúne obras de controle de enchentes em diferentes frentes no bairro, incluindo intervenções já em andamento na Vila Vintém. O programa prevê a ampliação do sistema de galerias pluviais e a implantação de um reservatório de contenção de cheias, beneficiando diretamente cerca de 205 mil moradores da região.

