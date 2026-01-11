Paulo Vítor Silva Heitor reagiu à tentativa de assalto e acabou baleado com dois tiros - Reprodução

Publicado 11/01/2026 11:14

Rio - O secretário de Estado de Polícia Civil, Felipe Curi, afirmou que dará "resposta à altura" sobre a morte do comissário Paulo Vítor Silva Heitor . O agente foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (11), durante uma tentativa de assalto, no Maracanã, Zona Norte. O delegado lembrou ter atuado em operações ao lado da vítima e a descreveu como "exemplo" para toda a corporação.

Em uma publicação nas redes sociais, Curi relatou estar "triste demais com a morte do comissário", com quem atuou à época em que era delegado titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE). No texto, o secretário destaca que Paulo Vitor era conhecido entre os policias como PV e sempre se voluntariava para missões.

"Sempre com um sorriso no rosto e com uma disposição de poucos, era sempre voluntário para as mais diversas missões (...) Fomos a incontáveis operações juntos e ele sempre fez a diferença. Querido por todos os policiais, PV era exemplo para todos nós", declarou o delegado.

O secretário ainda reforçou no texto que a Polícia Civil vai agir contra os envolvidos no crime. "O recado está dado: nós vamos atrás dos criminosos que fizeram isso e de qualquer um que der proteção a eles, não importa onde e quando. A resposta será dada à altura e na proporção desse ato criminoso praticado".

Na publicação do delegado, colegas de corporação também lamentaram a morte. "Um grande irmão! Um Guerreiro! Fará muita falta!", escreveu um. "Perda irreparável, um guerreiro sempre com sorriso no rosto, mas com uma disposição tática inigualável, a resposta precisa ser dada a altura", comentou outro. "Um dos melhores, no conjunto da obra... Amigo, combatente dos bons, humilde", lamentou outro.

"Dia triste! Moleque fora da curva! Excelente profissional, operacional, humildade em pessoa. Vai fazer muita falta!", diz mais um comentário. "Grande irmão, exímio policial, unanimidade entre os amigos!", destacou outro. "Uma perda enorme para nossa casa. Mas vamos pra cima, com toda energia. Não ficará impune!", pediu mais um.

Também nas redes sociais, o 6º BPM (Tijuca) publicou uma nota de pesar. "O policial foi vítima de uma covarde tentativa de assalto no bairro do Maracanã, na Zona Norte do Rio. No estrito cumprimento de sua natureza protetora, o comissário reagiu à injusta agressão para defender a si e a sua esposa, sendo fatalmente atingido (...) Nossos sentimentos à família e amigos. Que as boas memórias tragam conforto!", diz a publicação.



Segundo a Polícia Civil, Paulo Vitor e a mulher foram vítimas de uma tentativa de assalto e ao reagir, o agente acabou atingido por dois tiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Tijuca chegou a ser acionado para a ocorrência na Rua Visconde de Itamarati, mas já encontrou o policial sem vida. A companheira dele não teria se ferido.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. "A Polícia Civil lamenta a morte do comissário Paulo Vítor Silva Heitor e se solidariza com a família. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e iniciou imediatamente as diligências (...) Testemunhas foram ouvidas e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. A investigação está em andamento para identificar e capturar os criminosos".

Até o momento, não há informações sobre o horário e local do sepultamento do comissário.