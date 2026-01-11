Homem é morto a tiros em Itaperuna - Reprodução / Redes sociais

Homem é morto a tiros em ItaperunaReprodução / Redes sociais

Publicado 11/01/2026 10:44

Rio – Um homem de 38 anos, identificado como Rafael Motta da Silva, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (10), em um bar na Rua Rafael Vasconcelos, no bairro Niterói, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o criminoso desce de uma motocicleta preta, vestindo blusa preta e um capacete azul, e atira diversas vezes contra a vítima.



Bombeiros do 21º GBM (Itaperuna) foram acionados ao local à 0h19 e encontraram o homem já sem vida. Os agentes deixaram o local às 00h41. O criminoso fugiu.



De acordo com policiais do 29º BPM (Itaperuna), foram recolhidos pela perícia 17 cápsulas calibre .380 e fragmentos de projétil, um celular, cartões bancários e R$ 100 em espécie.



O caso foi registrado na 143ª DP (Itaperuna).