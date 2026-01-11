Homem é morto a tiros em ItaperunaReprodução / Redes sociais
Homem é morto com vários tiros dentro de bar em Itaperuna
Rafael Motta da Silva, de 38, anos, foi atacado por criminoso que chegou em moto e morreu no local
Policial civil morre ao ser baleado em tentativa de assalto no Maracanã
Comissário Paulo Vítor Silva Heitor reagiu à ação dos bandidos e acabou atingido por dois tiros
Escola de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro começa 2026 com oficinas gratuitas
Interessados só precisam chegar para participar das atividades em Madureira, Magé e Paraty
Janeiro Branco 2026 propõe desacelerar para cuidar da saúde mental
Ideia é usar post-it para começar uma nova história nesses mais de 350 dias
SES-RJ orienta sobre cuidados para evitar proliferação do mosquito da dengue
Medidas simples e mobilização da população podem impedir nova epidemia no estado e salvar vidas
Uma nova ordem global?
Por menos que tenha melhorado a situação da Venezuela, a ação que prendeu Maduro pode ter desencadeado a maior mudança geopolítica vista no mundo desde a Segunda Guerra
