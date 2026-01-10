Rio - Caio do Livramento Luiz, de 32 anos, apontado pela Polícia Civil como braço financeiro do criminoso Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma das principais lideranças do Comando Vermelho em atividade, acabou preso na madrugada deste sábado (10). Foragido desde fevereiro de 2024, ele foi detido por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) dentro de um hospital em Duque de Caxias.
Antes da captura, Caio e seus seguranças chegaram a trocar tiros com policiais ao deixar um estabelecimento em Nilópolis. O criminoso pilotava uma moto de alto valor. No confronto ele acabou ferido e, em seguida, buscou atendimento em um hospital de Caxias, onde foi localizado horas depois e preso.
Além de ocupar uma posição estratégica dentro da facção, Caio era responsável pela lavagem de dinheiro por meio de bares e boates.
Caio possui uma extensa ficha criminal, com registros por roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de uso restrito. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e latrocínio.
