Segundo o prefeito, embora ele prefira deixar o "livre mercado" funcionar, o cenário atual exige que alguma ação seja tomada.
Como todos devem saber, todo e qualquer tipo de comércio nas praias do Rio só pode funcionar com autorização da prefeitura. Barraqueiros, aluguel de cadeiras, quiosques e qualquer outra atividade são permissionários ou concessões do município.— Eduardo Paes (@eduardopaes) January 10, 2026
Regras endurecidas para quiosques e barracas
Em junho do ano passado, Paes já havia anunciado mudanças para quiosques e ambulantes que atuam na orla do Rio, que precisaram se adaptar a um novo conjunto de regras. O decreto estabelece 16 proibições para combater práticas irregulares em estabelecimentos licenciados pela prefeitura. O descumprimento das normas pode resultar em multas, apreensões e até cassação de alvarás.
Outra proibição é a atribuição de nomes, marcas, logotipos ou slogans às barracas de praia. A identificação será feita exclusivamente por numeração sequencial definida pela prefeitura. Também fica vetada a venda ou distribuição de bebidas em garrafas de vidro por quiosques, barracas ou outros pontos de venda localizados na areia ou no calçadão.
Ambulantes sem autorização, incluindo carrocinhas, food trucks e trailers, também não poderão atuar nesses espaços. Além disso, o uso de ciclomotores e patinetes motorizados no calçadão está proibido, com exceção para atividades recreativas ou escolinhas de esportes previamente autorizadas.
