Rio - A Prefeitura do Rio divulgou neste sábado (10) a iniciativa 'Férias nos Parques', que oferece uma programação gratuita para toda a família durante o mês de janeiro. Entre os dias 13 e 31, às terças e sextas-feiras, das 8h ao meio-dia, os parques cariocas vão promover jogos esportivos, dança, teatro, contação de histórias, oficinas recreativas, e ações de vacinação. Não é necessário se inscrever, apenas chegar e participar.
A programação só não ocorrerá no feriado do Dia de São Sebastião, em 20 de janeiro.
As atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade, nos parques Madureira, Oeste Ana Gonzaga, Carioca da Pavuna, Piedade Arlindo Cruz, Realengo Susana Naspolini e Rita Lee. 
Confira a agenda completa
Parque Oeste Ana Gonzaga
Oficinas: Contação de histórias, atividades de sustentabilidade, teatro de fantoches e aulas de prevenção de acidentes de trânsito.

Vacinação: 13, 15, 22, 27 e 29 de janeiro
Endereço: Avenida Cesário de Melo, 6.851, Inhoaíba, Zona Oeste
Parque Carioca da Pavuna
Oficinas: Contação de histórias, atividades lúdicas, ações de alimentação saudável e saúde bucal.
Endereço: Rua Marechal Guilherme, nº 9, Pavuna, Zona Norte
Parque Rita Lee
Oficinas: Contação de histórias, aulas de educação ambiental, treino funcional e jogos esportivos, teatro e expressão corporal, dança urbana, arte e criação com materiais recicláveis e ações de saúde bucal.
Vacinação: 13, 15, 22, 27 e 29 de janeiro.
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Barra Olímpica, Zona Sudoeste.

Parque Realengo Susana Naspolini
Oficinas: Contação de histórias, ações de sustentabilidade e de saúde bucal, e atividades de horta alimentícia
Endereço: Rua Professor Carlos Wenceslau, 388, Realengo, Zona Oeste.

Parque Madureira
Oficinas: Contação de histórias, atividades lúdicas e ações de sustentabilidade
Endereço: Rua Soares Caldeira, 115, Madureira, Zona Norte.

Parque Piedade Arlindo Cruz
Oficinas: Jogos esportivos, aulas de educação ambiental e teatro, ações de saúde bucal e contação de histórias
Endereço: Rua Manoel Vitorino, S/N, Piedade, Zona Norte.
 
 
 
 