Parque de Madureira vai promover atividades gratuitas durante férias escolaresÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 10/01/2026 15:32

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou neste sábado (10) a iniciativa 'Férias nos Parques', que oferece uma programação gratuita para toda a família durante o mês de janeiro. Entre os dias 13 e 31, às terças e sextas-feiras, das 8h ao meio-dia, os parques cariocas vão promover jogos esportivos, dança, teatro, contação de histórias, oficinas recreativas, e ações de vacinação. Não é necessário se inscrever, apenas chegar e participar.

A programação só não ocorrerá no feriado do Dia de São Sebastião, em 20 de janeiro.

As atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade, nos parques Madureira, Oeste Ana Gonzaga, Carioca da Pavuna, Piedade Arlindo Cruz, Realengo Susana Naspolini e Rita Lee.

Confira a agenda completa

Parque Oeste Ana Gonzaga

Oficinas: Contação de histórias, atividades de sustentabilidade, teatro de fantoches e aulas de prevenção de acidentes de trânsito.



Vacinação: 13, 15, 22, 27 e 29 de janeiro

Endereço: Avenida Cesário de Melo, 6.851, Inhoaíba, Zona Oeste

Parque Carioca da Pavuna



Oficinas: Contação de histórias, atividades lúdicas, ações de alimentação saudável e saúde bucal.



Endereço: Rua Marechal Guilherme, nº 9, Pavuna, Zona Norte

Parque Rita Lee



Oficinas: Contação de histórias, aulas de educação ambiental, treino funcional e jogos esportivos, teatro e expressão corporal, dança urbana, arte e criação com materiais recicláveis e ações de saúde bucal.



Vacinação: 13, 15, 22, 27 e 29 de janeiro.



Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Barra Olímpica, Zona Sudoeste.



Parque Realengo Susana Naspolini



Oficinas: Contação de histórias, ações de sustentabilidade e de saúde bucal, e atividades de horta alimentícia



Endereço: Rua Professor Carlos Wenceslau, 388, Realengo, Zona Oeste.



Parque Madureira



Oficinas: Contação de histórias, atividades lúdicas e ações de sustentabilidade



Endereço: Rua Soares Caldeira, 115, Madureira, Zona Norte.



Parque Piedade Arlindo Cruz



Oficinas: Jogos esportivos, aulas de educação ambiental e teatro, ações de saúde bucal e contação de histórias



Endereço: Rua Manoel Vitorino, S/N, Piedade, Zona Norte.