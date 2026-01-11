Em Madureira, haverá oficinas de dança afro e de jongoCompanhia de Aruanda / Divulgação
Não é necessária inscrição prévia. Interessados podem chegar ao espaço no dia e horário marcados e participar das atividades. Não há limite de idade para as oficinas.
Em Madureira, a Escola de Patrimônio vai promover oficinas de jongo e dança afro, além de encontros de tranças.
A proposta é contribuir para que esses conhecimentos atravessados pela ancestralidade continuem sendo compartilhados e transmitidos às novas gerações por meio da oralidade e do fazer do dia a dia. E, além disso, as oficinas voltadas à economia criativa possibilitam um caminho de profissionalização para a comunidade.
Com ações gratuitas e abertas ao público ao longo do ano, a Escola de Patrimônio promove desde rodas de dança e música até oficinas de culinária, plantios coletivos, mutirões ambientais e encontros de formação, com atenção especial à participação de jovens. Para além do eixo artístico e educativo, a Escola também incentiva o empreendedorismo cultural e a economia criativa como caminhos de continuidade, apontando formas de transformar a cultura em sustento, sem perder o vínculo com o território, a pesquisa e a vida comunitária.
Memória viva patrocinada pela Petrobras e pela Secec-RJ
A realização da Epierj é do Instituto Floresta e conta com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ), através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Com a recente renovação do aporte financeiro, a Escola reafirma a sua vocação de ser um espaço de memória viva, onde passado, presente e futuro se encontram em roda.
MADUREIRA
Oficina de Patrimônio Imaterial
20/1 (terça), 20h — Oficina de Jongo
22/1 (quinta), 20h — Oficina de Dança Afro
Oficina de Economia Criativa
27/1 (terça), 20h — Oficina de Tranças
29/1 (quinta), 20h — Oficina de Tranças
TARITUBA (PARATY)
Oficina de Patrimônio Imaterial
20/1 (terça), 15h — Artesanato I
20/1 (terça), 16h — Artesanato II
Oficina de Economia Criativa
16/1 (sexta), 14h — Aquarela Ancestral I
16/1 (sexta), 15h — Aquarela Ancestral II
MAGÉ
Oficina de Patrimônio Imaterial
14/1 (quarta), 19h — Jongo Caxambu
Oficina de Economia Criativa
17/1 (sábado), 9h — Oficina: arte como forma de renda e salvaguarda da cultura
24/1 (sábado), 9h — Oficina: arte como forma de renda e salvaguarda da cultura
SERVIÇO:
Escola de Patrimônio - oficinas gratuitas – janeiro de 2026
Participação gratuita, basta ir ao local nos dias e horários. Livre.
Endereços:
Madureira (RJ) - Casa da Aruanda (Companhia de Aruanda)
Endereço: Rua João Pereira, 61 – Madureira, Rio de Janeiro – RJ
Tarituba (Paraty – RJ) - Centro de Referência Ciranda de Tarituba
Endereço: Rua Joaquim Meira, nº 9 – Tarituba, Paraty – RJ
Magé (RJ) - Grupo Zé Mussum – Praia de Mauá
Endereço: Rua Roberto Silveira – Praia de Mauá, Magé – RJ
