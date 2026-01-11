Em Madureira, haverá oficinas de dança afro e de jongo - Companhia de Aruanda / Divulgação

Em Madureira, haverá oficinas de dança afro e de jongoCompanhia de Aruanda / Divulgação

Publicado 11/01/2026 00:00

A Escola de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro (Epierj) começa o ano de 2026 com uma agenda especial de oficinas gratuitas para a população, a serem realizadas nas sedes dos seus cinco núcleos: Madureira, Paraty (mais precisamente, uma vila e praia chamada Tarituba), Guapimirim, Magé e Quissamã. Como janeiro é período de férias escolares, as atividades estão previstas para acontecer integralmente nos territórios onde a iniciativa atua, reunindo encontros voltados tanto ao patrimônio imaterial quanto à economia criativa.



Não é necessária inscrição prévia. Interessados podem chegar ao espaço no dia e horário marcados e participar das atividades. Não há limite de idade para as oficinas.



Em Madureira, a Escola de Patrimônio vai promover oficinas de jongo e dança afro, além de encontros de tranças.

Já em Tarituba / Paraty, a programação inclui oficinas de artesanato e aquarela ancestral.

Em Magé, acontecem encontros de jongo caxambu e a oficina ‘Arte como forma de renda e salvaguarda da cultura’, reforçando a conexão entre tradição, formação e sustentabilidade.

Em Quissamã, o público participou de atividades ligadas ao projeto Raízes do Sabor (com preparo de feijoada e sopa de leite), além de escrita criativa, contação de histórias quilombolas e jogos e brinquedos artesanais afro-quilombolas.

Em Guapimirim, houve oficinas de dança afro e de pulseiras de miçangas.



A proposta é contribuir para que esses conhecimentos atravessados pela ancestralidade continuem sendo compartilhados e transmitidos às novas gerações por meio da oralidade e do fazer do dia a dia. E, além disso, as oficinas voltadas à economia criativa possibilitam um caminho de profissionalização para a comunidade.





Com ações gratuitas e abertas ao público ao longo do ano, a Escola de Patrimônio promove desde rodas de dança e música até oficinas de culinária, plantios coletivos, mutirões ambientais e encontros de formação, com atenção especial à participação de jovens. Para além do eixo artístico e educativo, a Escola também incentiva o empreendedorismo cultural e a economia criativa como caminhos de continuidade, apontando formas de transformar a cultura em sustento, sem perder o vínculo com o território, a pesquisa e a vida comunitária.





Memória viva patrocinada pela Petrobras e pela Secec-RJ



A realização da Epierj é do Instituto Floresta e conta com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ), através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Com a recente renovação do aporte financeiro, a Escola reafirma a sua vocação de ser um espaço de memória viva, onde passado, presente e futuro se encontram em roda.

Oficinas gratuitas | Programação de janeiro (por núcleo)



MADUREIRA



Oficina de Patrimônio Imaterial



20/1 (terça), 20h — Oficina de Jongo



22/1 (quinta), 20h — Oficina de Dança Afro



Oficina de Economia Criativa



27/1 (terça), 20h — Oficina de Tranças



29/1 (quinta), 20h — Oficina de Tranças



TARITUBA (PARATY)



Oficina de Patrimônio Imaterial



20/1 (terça), 15h — Artesanato I



20/1 (terça), 16h — Artesanato II



Oficina de Economia Criativa



16/1 (sexta), 14h — Aquarela Ancestral I



16/1 (sexta), 15h — Aquarela Ancestral II





MAGÉ



Oficina de Patrimônio Imaterial



14/1 (quarta), 19h — Jongo Caxambu





Oficina de Economia Criativa



17/1 (sábado), 9h — Oficina: arte como forma de renda e salvaguarda da cultura



24/1 (sábado), 9h — Oficina: arte como forma de renda e salvaguarda da cultura





SERVIÇO:



Escola de Patrimônio - oficinas gratuitas – janeiro de 2026

Participação gratuita, basta ir ao local nos dias e horários. Livre.



Endereços:



Madureira (RJ) - Casa da Aruanda (Companhia de Aruanda)



Endereço: Rua João Pereira, 61 – Madureira, Rio de Janeiro – RJ



Tarituba (Paraty – RJ) - Centro de Referência Ciranda de Tarituba



Endereço: Rua Joaquim Meira, nº 9 – Tarituba, Paraty – RJ



Magé (RJ) - Grupo Zé Mussum – Praia de Mauá



Endereço: Rua Roberto Silveira – Praia de Mauá, Magé – RJ





