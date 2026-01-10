Criminosos na moto levaram três cordões de ouro do MC Junior PK - Reprodução/Redes sociais

Publicado 10/01/2026 14:46

Rio - O cantor MC Junior PK foi assaltado na madrugada deste sábado (10), na Avenida do Pepê, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, enquanto deixava um quiosque. Dois criminosos em uma moto o abordaram e levaram três cordões e dois braceletes, todos de ouro.

Ele registrou boletim de ocorrência na tarde de hoje na 16ª DP (Barra da Tijuca), que vai investigar o caso. A vítima estima um prejuízo de cerca de R$ 200 mil.



Nas redes sociais, Junior PK relatou que caminhava pela rua, na Altura da Rua Olegário Maciel, quando foi surpreendido pelos assaltantes armados. Em um vídeo gravado por sua namorada, é possível ver os criminosos fugindo na moto. O funkeiro está oferecendo R$ 50 mil como recompensa por informações que levem aos objetos roubados.



"Eu estou bem, graças a Deus. Julia também está bem. Levaram meus ouros, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu tô com muito ódio, não vou mentir, mas o importante é que ninguém se machucou", disse o cantor.

Procurada, a Polícia Militar informou que o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) não foi acionado para a ocorrência. No entanto, destacou que, na manhã deste sábado (10), policiais apreenderam uma moto durante uma ação. Segundo o relato dos agentes, três motos em atitude suspeita, sendo que uma delas tinha características semelhantes às utilizadas em roubos na região do Jardim Oceânico, foram abordadas. Os suspeitos reagiram, iniciando um confronto, sem registro de vítimas.



Durante a fuga, o condutor de uma das motos caiu, levantou-se rapidamente e foi resgatado por outro suspeito que pilotava outro veículo. Ambos fugiram em direção à Zona Sul. A motocicleta abandonada foi encaminhada para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

O funkeiro reúne cerca de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e é conhecido por hits como "Nu Vou Querer", "Namorar Não Dá", "Mega das Blogueiras" e "Preto Favelado".