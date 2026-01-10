Criminoso acabou baleado na Rua São Salvador, no Flamengo, Zona Sul do Rio - Reprodução/Google Maps

Publicado 10/01/2026 16:11

Rio - Uma tentativa de assalto a um policial civil de folga terminou com um bandido morto no Flamengo, Zona Sul, na noite de sexta-feira (9). Segundo a ocorrência, o agente foi abordado e reagiu. Houve confronto e, ao fim dos disparos, o assaltante caiu ao chão ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 19h30 e encontraram o homem baleado na Rua São Salvador. Ele acabou sendo levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Segundo a direção da unidade de saúde, o paciente não resistiu e morreu.



O criminoso chegou a ser autuado em flagrante por tentativa de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Uma pistola e uma moto roubada foram apreendidas. O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana).



No dia anterior, outro caso envolvendo policial civil repercutiu. Uma mulher morreu ao ser baleada nas proximidades da Cidade Alta , em Parada de Lucas, na Zona Norte, na manhã de sexta-feira (9). A vítima foi atingida após um policial civil entrar por engano na comunidade.

Informações iniciais apontam que o agente estava de folga no momento em que foi alvo de disparos por parte de criminosos durante uma tentativa de assalto. Ele estava de motocicleta, na companhia de um outro homem. Ao tentar fugir, o policial fez um desvio em direção a Parada de Lucas, onde foi abordado e agredido por traficantes fortemente armados na Rua Lírio Maurício da Fonseca.