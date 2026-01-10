Rio - Uma tentativa de assalto a um policial civil de folga terminou com um bandido morto no Flamengo, Zona Sul, na noite de sexta-feira (9). Segundo a ocorrência, o agente foi abordado e reagiu. Houve confronto e, ao fim dos disparos, o assaltante caiu ao chão ferido.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 19h30 e encontraram o homem baleado na Rua São Salvador. Ele acabou sendo levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Segundo a direção da unidade de saúde, o paciente não resistiu e morreu.
O criminoso chegou a ser autuado em flagrante por tentativa de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Uma pistola e uma moto roubada foram apreendidas. O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana).
Informações iniciais apontam que o agente estava de folga no momento em que foi alvo de disparos por parte de criminosos durante uma tentativa de assalto. Ele estava de motocicleta, na companhia de um outro homem. Ao tentar fugir, o policial fez um desvio em direção a Parada de Lucas, onde foi abordado e agredido por traficantes fortemente armados na Rua Lírio Maurício da Fonseca.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.