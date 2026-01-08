Informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (8) - Divulgação

Publicado 08/01/2026 21:09

Rio - A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (8), que integrantes da cúpula do Comando Vermelho (CV) foram indiciados por envolvimento direto na onda de roubos de veículos registrada no Estado do Rio de Janeiro entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025. Nesses quatro dias, aproximadamente 800 crimes foram cometidos em diferentes regiões. Essa ação dos criminosos foi considerada coordenada e sem motivação financeira imediata para a facção.



Segundo as investigações, os roubos tiveram como objetivo principal espalhar pânico e servir como forma de retaliação a ações de segurança pública. A apuração identificou que as ordens partiram de lideranças da facção instaladas em complexos como Penha, Chapadão e Salgueiro, além de comunidades de São Gonçalo e Duque de Caxias.



O levantamento feito pela Polícia Civil revelou que parte significativa dos veículos roubados foi abandonada pouco tempo depois e recuperada em áreas sob controle da própria facção, o que reforça a conclusão de que os crimes funcionaram como uma demonstração de força e intimidação, e não como fonte de lucro. Os roubos foram executados por criminosos ligados a essas comunidades, seguindo determinações diretas das lideranças locais.



O inquérito resultou na individualização das condutas e no indiciamento de chefes e operadores responsáveis por planejar e coordenar os ataques.

Foram indiciados:

- Edgard Alves de Andrade, o 'Doca', apontado como líder no Complexo da Penha

- Carlos da Costa Neves, o 'Gardenal', identificado como seu principal auxiliar

- Luiz Fernando Nascimento Ferreira, o 'Nando Bacalhau', líder no Complexo do Chapadão

- Alexsandro Miranda da Silva, o 'Dando', seu braço direito

- Antônio Ilário Ferreira, o 'Rabicó', do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

- Hilário Gabriel dos Santos Rangel, o 'Biel do Feijão', da Comunidade do Feijão

- Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, o 'Bochecha Rosa', da Comunidade Corte 8

- Joab da Conceição Silva, da Comunidade Rua Sete, ambas em Duque de Caxias

Os crimes estariam ligados a disputas internas e ao impacto de ações que atingiram recursos financeiros da facção, utilizados para manutenção de integrantes e apoio a familiares de presos. As investigações seguem em andamento.