Academia será oficialmente aberta ao público neste sábado (10), às 8h, na Lagoa Rodrigo de FreitasDivulgação
Aberta a todo o público, sem qualquer tipo de restrição de idade ou custo, a academia nasce com o propósito de democratizar o acesso à atividade física, promovendo qualidade de vida, bem-estar e inclusão social. A iniciativa faz parte de um projeto de alcance nacional, com a meta de expandir para cidades de todo o Brasil, levando saúde e inovação para os espaços públicos.
A academia da Aço Gym foi pensada para ser completa, segura e intuitiva, atendendo desde iniciantes até praticantes mais experientes. O espaço conta com aparelhos de musculação, equipamentos funcionais, módulo de calistenia, além de soluções que garantem acessibilidade, fácil utilização e conforto para todos os perfis de usuários.
Um dos grandes diferenciais do projeto é a tecnologia embarcada. Todos os usuários poderão acessar gratuitamente um aplicativo exclusivo, onde será possível realizar check-in nos treinos, acompanhar tempo e frequência de exercícios, ter acesso a aulas e instruções corretas de uso dos aparelhos e monitorar a evolução física diária, de forma simples e personalizada.
A academia também disponibiliza uma balança de bioimpedância, totalmente integrada ao aplicativo, permitindo que cada pessoa acompanhe dados como composição corporal e progresso ao longo do tempo, reforçando o incentivo à constância e ao cuidado com a saúde.
Além da funcionalidade, a Aço Gym se destaca pelo cuidado com o design e a valorização urbana. Todos os equipamentos são desenvolvidos pela própria empresa, unindo tecnologia, modernidade e estética, para que a academia se integre harmoniosamente ao espaço público e agregue valor visual e social às cidades que a recebem.
A segurança foi um dos pilares centrais do projeto. Mesmo sendo uma academia totalmente aberta ao público, todo o conceito foi cuidadosamente planejado para garantir uso seguro, bem-estar e tranquilidade, reforçando a confiança da população e do poder público.
Para Luciano Farnese, proprietário da Aço Gym, o projeto representa um novo olhar sobre saúde pública e urbanismo.
“A Aço Gym nasce com a missão de levar saúde, acesso e qualidade de vida para todos. Pensamos em uma academia realmente democrática, onde qualquer pessoa possa treinar com segurança, tecnologia e conforto. É um projeto que transforma espaços urbanos, valoriza as cidades e impacta diretamente a vida das pessoas", disse.
A inauguração acontece com um aulão aberto ao público no local da academia, na Lagoa Rodrigo de Freitas, marcando o início de um projeto que promete mudar a forma como o brasileiro se relaciona com atividade física nos espaços públicos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.