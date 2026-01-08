Academia será oficialmente aberta ao público neste sábado (10), às 8h, na Lagoa Rodrigo de Freitas - Divulgação

Publicado 08/01/2026 19:11

O Rio de Janeiro passa a contar com um novo equipamento urbano que une saúde, tecnologia, acessibilidade, segurança e estética. A Aço Gym inaugura neste sábado (10), às 8h, sua primeira academia pública gratuita, instalada na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos pontos mais emblemáticos da cidade.