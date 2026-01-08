Unimed Brasil assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed Ferj em 2025 - Divulgação

Unimed Brasil assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed Ferj em 2025Divulgação

Publicado 08/01/2026 17:18 | Atualizado 08/01/2026 17:31

Rio - A decisão sobre paralisar ou não o atendimento a pacientes da Unimed Ferj ficará a critério de cada hospital. A informação é do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde (SindRio) e da Associação de Hospitais do Estado do Rio (AHERJ), que iniciaram um movimento para descredenciar a Unimed Ferj em dezenas de hospitais e clínicas com os quais mantêm vínculo.

A decisão, unânime, aconteceu durante assembleia geral realizada na terça-feira (6). "A decisão de paralisação fica a critério de cada hospital. Os hospitais têm o direito de paralisação de atendimento aos usuários da Unimed Ferj por não conseguirem manter o atendimento dos segurados pela total falta de insumos. A rede hospitalar tem capacidade instalada, equipes profissionais, mas não tem insumos para o atendimento dos segurados Ferj, pois os fornecedores não atendem os pedidos para os procedimentos da Ferj", justificaram o Sindicato e a Associação por meio de nota.

Conforme divulgado anteriormente, há um prazo de 30 dias para que a interrupção seja consumada. No entanto, é necessário que antes sejam notificados alguns órgãos, como o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e as secretarias municipal e estadual de Saúde, além do Sistema Unimed.

Nesta quinta-feira (8), a Unimed Ferj enfrentou mais um transtorno. O Procon Carioca estabeleceu prazo de 24 horas para a operadora esclarecer instabilidade e inoperância nos canais de atendimento e o descumprimento pode gerar multa e abertura de processo administrativo sancionador.

O que diz a Unimed

Procurada pelo DIA, a Unimed Ferj salientou que tem contrato vigente com cerca de 40 hospitais localizados no Rio e em Duque de Caxias. Destes, a maioria já está vinculada à Unimed do Brasil. A operadora ainda rechaçou a "narrativa que tenta atribuir à Unimed Ferj um suposto valor de dívida assistencial que jamais existiu" e se disse aberta ao diálogo.

Sobre a instabilidade e inoperância nos canais de atendimento, a empresa informou que o sistema precisou passar por uma atualização por conta da entrada em vigor do Acordo de Compartilhamento de Risco, em que a Unimed do Brasil passou a ser responsável pela assistência aos beneficiários, o que incluiu a alteração da numeração da carteirinha.

Relembre o caso