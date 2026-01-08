Rio - Com o Shopping Tijuca, na Zona Norte, interditado há seis dias, clientes que precisaram deixar para trás os pertences durante o incêndio tentam agora recuperá-los. Na correria para deixar o local, muitos não conseguiram nem sequer retirar os carros do estacionamento.
Como o centro comercial permanece fechado por determinação do Corpo de Bombeiros, a administração informou que os clientes que desejam retirar seus veículos devem entrar em contato com o SAC do shopping para agendar a liberação. O mesmo canal também está disponível para dúvidas sobre outros itens deixados no local, como bolsas e celulares.
O incêndio no Shopping Tijuca é investigado pela 19ª DP (Tijuca). Na terça-feira (6), agentes da Polícia Civil realizaram uma nova perícia no local, mas o forte calor no subsolo, onde o fogo começou, dificultou o trabalho, impedindo avanços na análise.
O subsolo permanece totalmente interditado por falta de segurança. No térreo, 17 lojas da lateral esquerda, entre a entrada principal e a Tok&Stok, continuam fechadas porque o calor extremo chegou a deformar o piso.
