Rio - Uma mulher que se passava por funcionária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acabou presa em flagrante nesta quinta-feira (8), em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. A golpista, que enganava moradores da região, foi detida durante uma ação da 26ª DP (Todos os Santos).
A investigação apontou que a criminosa abordava vítimas oferecendo facilidades para acelerar a concessão de aposentadoria. A golpista cobrava valores em dinheiro com a promessa de destravar o processo junto ao órgão federal. A farsa passou a ser monitorada pelos agentes há cerca de um mês, quando ela tentou aplicar golpe contra uma pessoa do bairro do Méier.
A prisão aconteceu no momento em que a mulher tentava aplicar mais um golpe contra duas vítimas, sendo uma delas uma pessoa com deficiência. Durante a abordagem, os policiais constataram que as vítimas já haviam feito pagamentos anteriores, acumulando prejuízos de aproximadamente R$ 4 mil. Diante dos fatos, ela foi autuada em flagrante pelo crime de estelionato.
Na terça-feira (6), a presa esteve na casa de uma idosa de 90 e, se apresentando como funcionária de Receita, afirmou que a vítima teria caído na malha fina do Imposto de Renda. Ao acessar a residência, a suspeita furtou joias e objetos de valor.
