26ª DP (Todos os Santos) prendeu em flagrante golpista do INSSReprodução/Google Maps

Publicado 08/01/2026 20:13 | Atualizado 08/01/2026 21:14

Rio - Uma mulher que se passava por funcionária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acabou presa em flagrante nesta quinta-feira (8), em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. A golpista, que enganava moradores da região, foi detida durante uma ação da 26ª DP (Todos os Santos).

A investigação apontou que a criminosa abordava vítimas oferecendo facilidades para acelerar a concessão de aposentadoria. A golpista cobrava valores em dinheiro com a promessa de destravar o processo junto ao órgão federal. A farsa passou a ser monitorada pelos agentes há cerca de um mês, quando ela tentou aplicar golpe contra uma pessoa do bairro do Méier.



A prisão aconteceu no momento em que a mulher tentava aplicar mais um golpe contra duas vítimas, sendo uma delas uma pessoa com deficiência. Durante a abordagem, os policiais constataram que as vítimas já haviam feito pagamentos anteriores, acumulando prejuízos de aproximadamente R$ 4 mil. Diante dos fatos, ela foi autuada em flagrante pelo crime de estelionato.

Golpe de falsa funcionária da Receita Federal



Na última quarta-feira (7), mais uma farsa foi desfeita na Zona Norte. Policiais do 6º BPM (Tijuca) prenderam uma mulher de 31 anos suspeita de se passar por fiscal da Receita Federal para aplicar golpes em idosos que moram em um condomínio na Rua Itacuruçá, na Tijuca.

Na terça-feira (6), a presa esteve na casa de uma idosa de 90 e, se apresentando como funcionária de Receita, afirmou que a vítima teria caído na malha fina do Imposto de Renda. Ao acessar a residência, a suspeita furtou joias e objetos de valor.