Mulher foi presa por agentes do 6º BPM (Tijuca) - Reprodução

Publicado 07/01/2026 19:25

Rio - Policiais do 6º BPM (Tijuca) prenderam, na tarde desta quarta-feira (7), uma mulher de 31 anos suspeita de se passar por fiscal da Receita Federal para aplicar golpes em idosos que moram em um condomínio na Rua Itacuruçá, na Tijuca, na Zona Norte do Rio.

Na terça-feira (6), a presa esteve na casa de uma idosa de 90 e, se apresentando como funcionária de Receita, afirmou que a vítima teria caído na malha fina do Imposto de Renda. Ao acessar a residência, a suspeita furtou joias e objetos de valor.

No dia seguinte, ela retornou ao condomínio para tentar aplicar o mesmo golpe em outra moradora. Os vizinhos a reconheceram e acionaram os policiais do 6º BPM (Tijuca), que a prenderam no momento em que tentava entrar na casa de uma vítima de 80 anos. Os militares apreenderam um cordão de ouro e a suspeita foi encaminhada à 19ª DP (Tijuca).