Unimed Brasil assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed Ferj em 2025 - Divulgação

Unimed Brasil assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed Ferj em 2025Divulgação

Publicado 07/01/2026 22:35 | Atualizado 07/01/2026 22:39

Rio - A Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (Aherj) optou por descredenciar da Unimed Ferj dezenas de hospitais e clínicas com os quais possui vínculo. A decisão, unânime, ocorreu durante assembleia geral realizada nesta terça-feira (6).

Há o prazo de 30 dias para que a interrupção seja consumada. No entanto, é necessário que antes sejam notificados alguns órgãos, como o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e as secretarias municipal e estadual de Saúde, além do Sistema Unimed.

Ainda na assembleia, que também contou com representantes da Federação de Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio (FHERJ), foi debatido o ajuizamento de Ação Civil Pública junto à ANS. O intuito é exigir na Justiça que iniciativas da Agência diante da dívida da cooperativa com a rede hospitalar, que estaria na casa dos R$ 2 bilhões.

Procurada pelo DIA, a Unimed Ferj salientou que tem contrato vigente com cerca de 40 hospitais localizados no Rio e em Duque de Caxias. Destes, a maioria já está vinculada à Unimed do Brasil.

A operadora ainda rechaçou a “narrativa que tenta atribuir à Unimed Ferj um suposto valor de dívida assistencial que jamais existiu” e se disse aberta ao diálogo.

Crise de meses

Houve relatos ainda de que o espaço não contava com banheiros suficientes para atender à alta demanda provocada pela mudança nos atendimentos e que o ambiente era apertado.

Em dezembro, quatro meses após tais reclamações dos pacientes oncológicos, a Unimed Brasil fechou acordos com seis redes hospitalares e de laboratórios na tentativa de normalizar e ampliar o atendimento aos clientes da Unimed Ferj.