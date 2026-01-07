Unimed Brasil assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed Ferj em 2025Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (Aherj) optou por descredenciar da Unimed Ferj dezenas de hospitais e clínicas com os quais possui vínculo. A decisão, unânime, ocorreu durante assembleia geral realizada nesta terça-feira (6).
Há o prazo de 30 dias para que a interrupção seja consumada. No entanto, é necessário que antes sejam notificados alguns órgãos, como o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e as secretarias municipal e estadual de Saúde, além do Sistema Unimed.
Ainda na assembleia, que também contou com representantes da Federação de Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio (FHERJ), foi debatido o ajuizamento de Ação Civil Pública junto à ANS. O intuito é exigir na Justiça que iniciativas da Agência diante da dívida da cooperativa com a rede hospitalar, que estaria na casa dos R$ 2 bilhões.
Procurada pelo DIA, a Unimed Ferj salientou que tem contrato vigente com cerca de 40 hospitais localizados no Rio e em Duque de Caxias. Destes, a maioria já está vinculada à Unimed do Brasil.
A operadora ainda rechaçou a “narrativa que tenta atribuir à Unimed Ferj um suposto valor de dívida assistencial que jamais existiu” e se disse aberta ao diálogo.
Crise de meses
Após proposta da ANS, a Unimed do Brasil assumiu os beneficiários da Unimed Ferj em novembro de 2025. Este foi um desdobramento da crise da operadora regional nos últimos meses.
Em agosto do mesmo ano, pacientes oriundos de unidades conveniadas foram transferidos para o Espaço Cuidar Bem, inaugurado havia dias em Botafogo, na Zona Sul. Na época, surgiram denúncias dando conta de que o local estava sem medicamentos essenciais e profissionais.
Houve relatos ainda de que o espaço não contava com banheiros suficientes para atender à alta demanda provocada pela mudança nos atendimentos e que o ambiente era apertado.
Em dezembro, quatro meses após tais reclamações dos pacientes oncológicos, a Unimed Brasil fechou acordos com seis redes hospitalares e de laboratórios na tentativa de normalizar e ampliar o atendimento aos clientes da Unimed Ferj.
fotogaleria
Espaço Cuidar Bem, em Botafogo, foi alvo de denúncias em 2025
Unimed Brasil assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed Ferj em 2025