O sistema Guandu é responsável pelo abastecimento de mais de 10 milhões de pessoas - Divulgação

Publicado 07/01/2026 22:00

O Sistema Guandu, operado pela Cedae, apresentou uma redução significativa de capacidade na noite desta quarta-feira (7), informou a concessionária Águas do Rio. A Cedae, porém, não divulgou um prazo para a normalização da operação.



Com a diminuição na produção de água, o abastecimento pode ser impactado no município do Rio de Janeiro e em cidades da Baixada Fluminense, como Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti.

Diante do cenário, a Águas do Rio orienta os moradores a adiarem atividades que necessitem de alto consumo de água até a regularização do sistema.

A concessionária informou ainda que segue disponível para atendimento pelo telefone e WhatsApp 0800 195 0 195.