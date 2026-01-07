Silvânia da Silva Guimarães era professora no Ciep Nelson RamosReprodução / Redes sociais

Rio - Silvânia da Silva Guimarães, morta durante tiroteio entre agentes do Segurança Presente e criminosos em Duque de Caxias, era professora da rede estadual em Mesquita, na Baixada Fluminense. Aos 50 anos, a servidora era querida por alunos e colegas do Ciep Nelson Ramos, que publicou uma homenagem.

"Silvânia era muito amável, justa, alegre e dedicada e o Ciep Nelson Ramos perde mais do que uma profissional. Aos familiares e amigos, manifestamos nossa solidariedade e desejamos força, consolo e serenidade neste momento", escreveu a direção da unidade.

Nos comentários, pessoas que conviveram com a professora também deixaram mensagens de carinho. "Hoje, ficou a saudade de alguém que amei, respeitei e admirei profundamente. Que Deus conforte o coração de todos que sentem essa dor e traga paz neste momento", comentou um perfil.

"Para mim, foi uma honra ter conhecido uma pedagoga tão afetiva e atenciosa com seus alunos", acrescentou outro usuário.

Silvânia deixa um filho de 17 anos. Ela foi baleada durante um confronto entre agentes do Segurança Presente e bandidos que tentavam roubar o carro dela. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os policiais atirando em direção ao automóvel, que ficou com diversas marcas de disparo.
A professora havia sido feita de refém e ainda estava no interior do veículo, assim como o suspeito Cauã de Almeida Araújo, que também foi atingido e morreu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A perícia foi realizada no local e os agentes envolvidos prestaram depoimento. Diligências estão em andamento para identificar o segundo bandido, que fugiu, e esclarecer todos os fatos.