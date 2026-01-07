Tiroteio ocorreu em uma movimentada via do Centro de Duque de Caxias - Reprodução/X

Rio - A Polícia Civil busca pelo segundo bandido envolvido na troca de tiros que matou a professora Silvania da Silva Guimarães , de 50 anos, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde de terça-feira (6). Durante a ação, o suspeito Cauã de Almeida Araújo também ficou ferido e não resistiu.

O confronto ocorreu entre agentes do Segurança Presente e criminosos que tentavam roubar o carro da vítima. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os policiais atirando em direção ao automóvel, que ficou com diversas marcas de disparos.



Silvania, que dava aulas na rede estadual de educação, estava dentro do veículo no momento em foi atingida. Segundo testemunhas, ela havia sido feita refém pelos bandidos.

Intenso tiroteio entre policiais e criminosos deixa suspeito e vítima feridos em Duque de Caxias



Na ocasião, a Secretaria de Governo (Segov), responsável pelo Segurança Presente, explicou que os policiais que patrulhavam a região foram acionados para a ocorrência, dando início ao confronto.

Questionados sobre a conduta dos agentes, a Segov informou que as investigações estão a cargo da Polícia Civil.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A perícia foi realizada no local e os agentes envolvidos prestaram depoimento. Diligências estão em andamento para identificar o segundo bandido, que fugiu, e esclarecer todos os fatos.



Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro da vítima.