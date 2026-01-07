A criminosa foi presa em flagrante por policias da 21ª DP (Bonsucesso)Reprodução

Rio - Patrícia da Silva Souza foi presa em flagrante, na terça-feira (6), por agentes da 21ª DP (Bonsucesso) por vender medicamentos para emagrecimento sem a autorização da Anvisa. Ele foi localizada na Rua Timbu, no bairro de Ramos, na Zona Norte, após investigações apontarem que esses produtos já haviam sido comercializados anteriormente. 
Segundo a Polícia Civil, durante a ação, foram encontrados diversos medicamentos importados sem registro sanitário, além de várias caixas vazias. As ofertas pelos produtos eram feitas através do próprio perfil de Patrícia nas redes socias.

Os produtos eram anunciados por ela como de "uso emergencial" para emagrecimento e continham tirzepatida, uma substância utilizada principalmente para o tratamento do diabetes e precisam ser comercializadas através de regras da vigilância sanitária.

Patrícia foi levada para a 21ª DP e autuada em flagrante por crime contra a saúde pública. O material apreendido passará por perícia. 