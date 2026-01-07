A criminosa foi presa em flagrante por policias da 21ª DP (Bonsucesso)Reprodução
Segundo a Polícia Civil, durante a ação, foram encontrados diversos medicamentos importados sem registro sanitário, além de várias caixas vazias. As ofertas pelos produtos eram feitas através do próprio perfil de Patrícia nas redes socias.
Os produtos eram anunciados por ela como de "uso emergencial" para emagrecimento e continham tirzepatida, uma substância utilizada principalmente para o tratamento do diabetes e precisam ser comercializadas através de regras da vigilância sanitária.
Patrícia foi levada para a 21ª DP e autuada em flagrante por crime contra a saúde pública. O material apreendido passará por perícia.
