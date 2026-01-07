Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) resgataram, na madrugada desta quarta-feira (2), uma bebê de 10 dias que se engasgou na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O vídeo gravado pelo colete dos militares mostrou que eles utilizaram uma técnica ensinada no curso de formação da corporação para salvar a recém-nascida.
Veja o vídeo:
Bebê de 10 dias se engasgou e foi socorrido por policiais militares na comunidade do Brejal, em São Gonçalo
Os agentes foram acionados por um homem que se apresentou como responsável pela bebê e chegou ao local carregando a criança desacordada nos braços. Os policiais iniciaram os procedimentos de primeiros socorros, com o objetivo de desobstruir as vias aéreas da recém-nascida.
No momento em que a criança começou a chorar e retomou a respiração, os agentes a encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha, em Itaboraí. Durante o deslocamento, os policiais realizaram a liberação da via. A bebê foi estabilizada e permanece em avaliação médica.
