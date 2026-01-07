Poste incendiado por criminosos no Catiri - Reprodução

Poste incendiado por criminosos no CatiriReprodução

Publicado 07/01/2026 19:32

fotogaleria Rio – Agentes da 34ª DP (Bangu) prenderam, nesta quarta-feira (7), Kaike Portugal de Assis, acusado de ser o responsável por ordenar ataques recentes a equipamentos de serviços como internet, TV a cabo e energia elétrica na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste. O homem foi detido no próprio bairro.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu momentos antes de um novo ataque a pontos de internet e rede elétrica. Agentes interceptaram um comboio de motocicleta e identificaram o criminoso - apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho - a bordo de um veículo roubado.

Um comparsa, ao fugir, deixou cair um aparelho celular desbloqueado, com fotografias da destruição de estruturas e outros registros. Na ação, as equipes ainda conseguiram imagens do capturado, também conhecido como 2K, portando armas de fogo.

Os policiais constataram que o criminoso ordenava que comparsas ateassem fogo em postes, cabos de fibra óptica e equipamentos de concessionárias e provedores de internet, com o objetivo de paralisar serviços essenciais, gerar instabilidade na região e intimidar moradores e comerciantes. As determinações se davam por meio de aplicativos de mensagens, onde havia divisão de tarefas, escolha dos alvos e participação de diversas lideranças criminosas.

2K foi conduzido à sede da 34ª DP, onde recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e receptação. Ele ainda responderá por dano qualificado, em razão da destruição de bens e serviços de interesse coletivo. As investigações seguem para identificar e responsabilizar outros envolvidos.