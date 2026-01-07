Ação faz parte do projeto "Livro vai, livro vem" - Divulgação/MetrôRio

Publicado 07/01/2026 17:41

Rio - O MetrôRio promove nesta quarta-feira (7), em comemoração ao Dia do Leitor, uma ação de troca de livros na estação Central do Brasil. A iniciativa convidou os passageiros a levarem obras que já foram lidas para trocar por novos títulos disponíveis que ficam instalados em uma estante na estação.



A ação faz parte do projeto 'Livro vai, livro vem', que tem como objetivo estimular o hábito da leitura durante os deslocamentos diários no metrô. Além disso, funcionários da concessionária participaram da atividade e interagiram com os usuários do sistema ao longo do dia.

O projeto literário está em funcionamento desde o fim do ano passado e conta com estantes fixas em quatro estações do metrô: Central do Brasil/Centro, Saens Peña/Tijuca e General Osório/Ipanema, seguindo o horário regular do metrô. Na estação Pavuna, o ponto de troca funciona no acesso B, com horário reduzido.

A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e integra o programa Rio Capital Mundial do Livro.

