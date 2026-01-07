Pessoas autistas terão preferência no atendimento em restaurantes na cidade do Rio - Reprodução / Internet

Publicado 07/01/2026 16:08

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou nesta quarta-feira (7) a lei que garante atendimento prioritário a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos restaurantes populares da cidade. A norma foi publicada no Diário Oficial e já está em vigor.

A nova lei estabelece que pessoas autistas terão preferência no atendimento mediante a apresentação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), laudo médico ou outro documento oficial que comprove a condição. Este direito de prioridade também se estende a um acompanhante.

De autoria dos vereadores Paulo Messina e Marcos Dias, a lei determina ainda que os restaurantes populares afixem cartazes em local visível, informando sobre o atendimento prioritário.

"É muito difícil para o autista permanecer numa fila ou se demorar num estabelecimento muito cheio, com muito barulho. É normal a pessoa autista desregular em ambientes muito agitados", diz Messina, que é pai de dois jovens autistas.