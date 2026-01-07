Rio - A câmera de segurança externa da UPA Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, registrou o momento em que Naysa Kayllany Borges Nogueira, de 22 anos, filha do major da Polícia Militar Neyfson Borges, é deixada desacordada na porta da unidade de saúde. As imagens, obtidas pelo DIA, mostram que a estudante de Psicologia chegou em um carro preto, acompanhada de uma mulher, às 13h04 do último domingo (4). Veja o vídeo abaixo.
Logo em seguida, dois funcionários da UPA se aproximam do veículo com uma cadeira de rodas e a colocam sentada. Em outro trecho do vídeo, é possível ver que Naysa estava desacordada. Ela é levada às pressas para dentro da unidade, enquanto a mulher deixa o local rapidamente com o carro.
Pacientes e acompanhantes que aguardavam do lado de fora ficam assustados com o estado em que Naysa foi deixada. De acordo com a direção da unidade de pronto atendimento, a jovem chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela apresentava sinais de espancamento.
ATENÇÃO! IMAGENS FORTES:
Câmera de segurança registra o momento em que Naysa Kayllany Borges Nogueira, filha do major da PM, é deixada desacordada na porta da UPA Jardim Novo, em Realengo.
Uma das principais linhas de investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) aponta que a jovem teria participado do desvio de dinheiro de um ferro-velho localizado em Realengo, onde trabalhava. O local seria fonte de renda de traficantes da região. Conforme apurado pela reportagem, esse teria sido o motivo da agressão que a deixou gravemente ferida e posteriormente abandonada na porta da UPA Jardim Novo.
O corpo de Naysa foi sepultado na tarde desta quarta-feira (7), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, também na Zona Oeste.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.