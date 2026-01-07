Naysa Kayllany Borges Nogueira, de 22 anos, foi deixada por uma mulher na frente da UPA Jardim Novo, em RealengoDivulgação

Thalita Queiroz
Rio - A câmera de segurança externa da UPA Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, registrou o momento em que Naysa Kayllany Borges Nogueira, de 22 anos, filha do major da Polícia Militar Neyfson Borges, é deixada desacordada na porta da unidade de saúde. As imagens, obtidas pelo DIA, mostram que a estudante de Psicologia chegou em um carro preto, acompanhada de uma mulher, às 13h04 do último domingo (4). Veja o vídeo abaixo.
Logo em seguida, dois funcionários da UPA se aproximam do veículo com uma cadeira de rodas e a colocam sentada. Em outro trecho do vídeo, é possível ver que Naysa estava desacordada. Ela é levada às pressas para dentro da unidade, enquanto a mulher deixa o local rapidamente com o carro.

Pacientes e acompanhantes que aguardavam do lado de fora ficam assustados com o estado em que Naysa foi deixada. De acordo com a direção da unidade de pronto atendimento, a jovem chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela apresentava sinais de espancamento.
ATENÇÃO! IMAGENS FORTES:
Uma das principais linhas de investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) aponta que a jovem teria participado do desvio de dinheiro de um ferro-velho localizado em Realengo, onde trabalhava. O local seria fonte de renda de traficantes da região. Conforme apurado pela reportagem, esse teria sido o motivo da agressão que a deixou gravemente ferida e posteriormente abandonada na porta da UPA Jardim Novo.

O corpo de Naysa foi sepultado na tarde desta quarta-feira (7), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, também na Zona Oeste.
*Colaboração de Érica Martin
Major Neyfson Borges ao lado da filha Naysa Kayllany Nogueira, de 22 anos
Major Neyfson Borges ao lado da filha Naysa Kayllany da Costa Borges Nogueira
Major da Polícia Militar, Neyfson Borges estava muito emocionado no enterro da filha, Naysa Kayllany