Naysa Kayllany Borges Nogueira, de 22 anos, foi deixada por uma mulher na frente da UPA Jardim Novo, em Realengo - Divulgação

Publicado 07/01/2026 16:48

DIA, mostram que a estudante de Psicologia chegou em um carro preto, acompanhada de uma mulher, às 13h04 do último domingo (4). Veja o vídeo abaixo. Rio - A câmera de segurança externa da UPA Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, registrou o momento em que Naysa Kayllany Borges Nogueira , de 22 anos, filha do major da Polícia Militar Neyfson Borges, é deixada desacordada na porta da unidade de saúde. As imagens, obtidas pelo, mostram que a estudante de Psicologia chegou em um carro preto, acompanhada de uma mulher, às 13h04 do último domingo (4).

Logo em seguida, dois funcionários da UPA se aproximam do veículo com uma cadeira de rodas e a colocam sentada. Em outro trecho do vídeo, é possível ver que Naysa estava desacordada. Ela é levada às pressas para dentro da unidade, enquanto a mulher deixa o local rapidamente com o carro.



Pacientes e acompanhantes que aguardavam do lado de fora ficam assustados com o estado em que Naysa foi deixada. De acordo com a direção da unidade de pronto atendimento, a jovem chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela apresentava sinais de espancamento.

Câmera de segurança registra o momento em que Naysa Kayllany Borges Nogueira, filha do major da PM, é deixada desacordada na porta da UPA Jardim Novo, em Realengo.



O corpo de Naysa foi sepultado na tarde desta quarta-feira (7), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, também na Zona Oeste. Uma das principais linhas de investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) aponta que a jovem teria participado do desvio de dinheiro de um ferro-velho localizado em Realengo, onde trabalhava. O local seria fonte de renda de traficantes da região. Conforme apurado pela reportagem, esse teria sido o motivo da agressão que a deixou gravemente ferida e posteriormente abandonada na porta da UPA Jardim Novo.O corpo de Naysa foi sepultado na tarde desta quarta-feira (7), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, também na Zona Oeste.

*Colaboração de Érica Martin